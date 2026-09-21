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Neuer Look
So sieht Victoria Swarovski jetzt aus

Erst überraschte sie bei «Let's Dance» mit braunen Haaren – jetzt als Blondine. Victoria Swarovski (33) mischt sich mit einem neuen Look unter die Wiesn-Gäste.
Publiziert: vor 14 Minuten
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