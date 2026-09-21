DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People International
Victoria Swarovski überrascht mit neuem Look
Neuer Look
So sieht Victoria Swarovski jetzt aus
Erst überraschte sie bei «Let's Dance» mit braunen Haaren – jetzt als Blondine. Victoria Swarovski (33) mischt sich mit einem neuen Look unter die Wiesn-Gäste.
Publiziert: vor 14 Minuten
Teilen
Kommentieren
People International
0:47
Gar nicht vorbildlich
Dua Lipa lehnt sich aus Autofenster
0:37
Fischen und Spaziergänge
Meghan postet ihr neues Leben in Grossbritannien
1:00
Video sorgt für heftige Kritik
Sydney Sweeney posiert nackt mit Football-Bällen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen