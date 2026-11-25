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Neue Miss Universe kommt aus Puerto Rico und ist Mutter
Siegerin aus Gastgeberland
Hier erhält die neue Miss Universe ihre Krone
Sie ist gebildet, hat eine soziale Ader – und ist Mutter. Zum ersten Mal erhält mit Jennifer Barreto eine Frau mit Kind den Titel Miss Universe.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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