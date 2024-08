Alessandra Meyer-Wölden hat in ihrem Podcast bestätigt, dass sie frisch verliebt ist. Der neue Mann an ihrer Seite ist der deutsche Unternehmer Alexander Müller.

Alessandra Meyer-Wölden (41) hat es bestätigt: Sie ist wieder verliebt! In der aktuellen Folge ihres Podcasts mit Ex-Mann Oliver Pocher spricht sie über ihr neues Glück mit dem deutschen Unternehmer Alexander Müller. Schon seit einigen Tagen wurde spekuliert, dass es im Leben der Podcasterin einen neuen Mann gibt.

«Ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr gern mit dem Privatleben nicht stattfindet. Aber es gehört dazu. Und wenn dann da solche Schlagzeilen stehen, dann steht man dazu», sagt die fünffache Mutter. «Ich bin sehr glücklich, sehr happy.» Pocher fühlt seiner Ex auf den Zahn und erzählt, dass er den neuen seiner Ex schon seit fünf oder sechs Jahren kennt. Unterm Strich kommt heraus: Ja, Meyer-Wölden ist wieder vergeben – an Alexander Müller, Gründer der Plattform Coaching-Plattform Greator.

Oliver und Alexander kennen sich schon lange

Dass er der Grund für Alessandras Umzug von Miami nach Köln ist, kann die Podcasterin aber entkräften. Die beiden seien sich «zufälligerweise in Köln dann wieder begegnet». Meyer-Wölden erklärt auch das Verhältnis ihres neuen Partners zu Oliver Pocher: «Also ihr kennt euch. Ist alles gut, ich möchte da auch nicht zu sehr drauf eingehen. Aber ich denke, man kann es an dieser Stelle bestätigen. Ich bin happy, ist alles frisch, man geht da mit offenem Herzen ran und schaut, was die Zukunft bringt.»

Müller ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, zu dessen Konferenzen Personen wie Barack Obama (63) oder Elon Musks Mutter Maye Musk (76) erscheinen. Auf Instagram folgen sich Müller und Meyer-Wölden bereits. Ob er auch die fünf Kinder seiner neuen Partnerin bereits kennengelernt hat, lässt Meyer-Wölden offen.