Alessandra Meyer-Wölden ist frisch verliebt

Alessandra Meyer-Wölden, die Ex von Oliver Pocher, hat einen neuen Freund. Doch es ist nicht ihr Ex-Mann, mit dem sie wieder anbandelt, sondern ein erfolgreicher deutscher Unternehmer und Familienvater.

In deutschen Unternehmer

In deutschen Unternehmer

1/6 Alessandra Meyer-Wölden soll frisch verliebt sein.

Silja Anders Redaktorin People

Alessandra Meyer-Wölden (41) ist verliebt. Seit einiger Zeit munkelt man, dass sie und ihr Ex-Mann Oliver Pocher (46) sich einander wieder angenähert haben. Diese Vermutungen kommen nicht von ungefähr.

Das einstige Ehepaar betreibt mit «Die Pochers! Frisch recycelt» einen gemeinsamen Podcast, nun ist Meyer-Wölden auch noch bei Pocher eingezogen, nachdem sie sich entschieden hat, nach Deutschland zurückzukehren. Lange wohnte Alessandra Meyer-Wölden in Miami in den USA, während der Ehe mit Oliver Pocher wohnte sie in Köln und ging nach der Trennung zurück nach Florida.

Unternehmer statt Comedian

Wer jetzt aber auf ein Liebescomeback zwischen Pocher und Meyer-Wölden, die drei gemeinsame Kinder haben, gehofft hat, der muss enttäuscht werden. Denn es ist nicht der 46-Jährige, der das Herz der dreifachen Mutter erobert hat.

Wie «Bunte» weiss, heisst der neue Mann an Alessandra Meyer-Wöldens Seite Alexander Müller und ist 38 Jahre alt. Aber nicht nur das. Müller ist einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer und gründete 2015 die Plattform Greator, die damals noch mit dem Namen GEDANKENtanken startete.

Hier werden etwa Life und Business Coaches ausgebildet. 2019 schaffte Alexander Müller etwas, von dem viele Unternehmer wohl nur träumen können: Für seinen World Leadership Summit folgte der einstige US-Präsident Barack Obama (63) seiner Einladung und trat als Speaker auf die Bühne des Events.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Greator bildet inzwischen rund 7000 Coaches und Speaker im deutschsprachigen Raum aus und Müllers Events wurden bereits von über 100'000 Menschen besucht, Müller ist zudem Autor des Buchs «It's in you», einem Lifecoaching-Ratgeber.

Werbung

Erfolgreich und Familienmensch

Mit Alexander Müller hat Alessandra Meyer-Wölden sich aber nicht nur einen erfolgreichen Mann geangelt, sondern auch einen Familienvater. Denn ebenso wie Meyer-Wölden bringt auch Müller Kinder aus seiner früheren Ehe mit in die neue Beziehung. Bei ihm sind es drei Kinder, bei Meyer-Wölden ganze fünf, da aus ihrer zweiten Ehe mit einem amerikanischen Geschäftsmann ebenfalls Zwillinge hervorgingen. Die Patchwork-Familie vergrössert sich also noch einmal ein ganzes Stück.

Wie die beiden sich kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Aber vielleicht hat Oliver Pocher selbst da ein bisschen nachgeholfen? Dieser kennt Alexander Müller nämlich selbst auch, hatte 2019 im Rahmen von GEDANKENtanken bereits ein Interview mit dem Unternehmer.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos