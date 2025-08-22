DE
Neue Enthüllungen zum Tod der Wrestling-Legende
Starb Hulk Hogan (†71) wegen Ärzte-Pfusch?

Neue Entwicklungen im Fall Hulk Hogan: Ein Ergotherapeut behauptet laut Polizeibericht, der Wrestling-Star sei Opfer eines ärztlichen Kunstfehlers geworden. Bei einer Operation sei ein Nerv durchtrennt worden sein – was letztlich zum Atemstillstand führte.
Am 24. Juli starb Wrestling-Legende Hulk Hogan.
  • Hulk Hogans Tod wirft Fragen auf, möglicher ärztlicher Fehler vermutet
  • Phrenikusnerv bei Operation beeinträchtigt, essentiell für Atmung
  • Witwe Sky Hogan (49) bestätigt Autopsie, Ergebnisse nicht preisgegeben
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Die Umstände des Todes von Wrestling-Legende Hulk Hogan am 24. Juli werfen Fragen auf. Wie das US-Portal «TMZ» berichtet, könnte möglicherweise ein ärztlicher Fehler zum Ableben des 71-Jährigen geführt haben.

Um 9.51 Uhr ging der Notruf ein

Laut Polizeiquellen war zum Zeitpunkt von Hogans Tod am 24. Juli ein Ergotherapeut in seinem Haus in Florida anwesend. Dieser soll den Beamten mitgeteilt haben, dass bei einer kürzlich durchgeführten Operation der Phrenikusnerv des Wrestlers durchtrennt wurde. Dieser Nerv ist für die Atmung essenziell, da er das Zwerchfell stimuliert. Die Witwe des Verstorbenen, Sky Hogan (49), bestätigte gegenüber «TMZ», dass der Phrenikusnerv ihres Mannes bei einem der jüngsten Eingriffe «beeinträchtigt» wurde. Sie gab an, dass eine Autopsie durchgeführt wurde, wollte deren Ergebnisse jedoch nicht preisgeben.

Die Polizei von Clearwater, wo Hogan gestorben ist, teilte in einer Stellungnahme mit, dass die Ermittlungen zu Hogans Tod noch andauern. «Die besondere Natur dieses Falles erfordert es, mehrere Zeugen zu befragen und medizinische Unterlagen von verschiedenen Anbietern einzuholen», heisst es darin.

Leichnam noch nicht eingeäschert

Laut weiteren US-Quellen soll Hogan nicht an einem Herzinfarkt gestorben sein, sondern einfach aufgehört haben zu atmen. Seine Frau Sky habe Alarm geschlagen, als sie bemerkte, dass er nicht mehr atmete. Die Tochter des Wrestlers, Brooke Hogan (37), hat eine Autopsie gefordert. Bis vor einer Woche war Hogans Leichnam noch nicht eingeäschert worden, ob dies inzwischen geschehen ist, ist unklar.

