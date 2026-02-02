Hollywoodstar ist an Filmset kaum wiederzuerkennen

Derzeit laufen in London die Dreharbeiten zu «Ebenezer: A Christmas Carol». Der Hauptdarsteller tauscht dafür den Piratenhut gegen eine viktorianische Schlafmütze. Doch wer verbirgt sich hinter dem Make-up und grauen Kotletten?

Rupert Grint, Ian McKellan und Andrea Riseborough übernehmen wichtige Nebenrollen

«Eine Weihnachtsgeschichte» von Charles Dickens gehört zu den Klassikern der besinnlichen Zeit. Egal, ob man das Buch gelesen oder eine der zahlreichen Verfilmungen gesehen hat, an «A Christmas Carol», wie es im Original heisst, kommt wohl niemand über kurz oder lang vorbei.

Nun wird die beliebte Geschichte erneut verfilmt. Unter dem Namen «Ebenezer: A Christmas Carol» sind die Dreharbeiten für das neue Projekt in London angelaufen. Für die Verkörperung der Titelfigur konnte Regisseur Ti West (45) einen Hollywoodstar an Land ziehen, der mit dem Film sein Comeback feiert. Wer hat ihn erkannt? Bei Ebenezer Scrooge handelt es sich nämlich um niemand anderes als Johnny Depp (62).

Düstere Verfilmung eines Literatur-Klassikers

Dieser wurde am Set des Films gesichtet, wie er im kalten London bibberte. Eine viktorianische Schlafmütze, Make-up und graue Koteletten lassen Johnny Depp zu dem grimmigen Geldverleiher werden, der in der Nacht vor Weihnachten von verschiedenen Geistern aufgesucht wird. Diese helfen ihm, ein besserer Mensch zu werden.

Auf den Bildern vom Filmset sieht man Johnny Depp mit Kollegin Andrea Riseborough (44), die die Rolle des Geistes der vergangenen Weihnacht übernimmt. Die Rolle von Jacob Marley, Ebenezer Scrooges verstorbenem Geschäftspartner wird Schauspiel-Legende Sir Ian McKellen (86) übernehmen. «Harry Potter»-Star Rupert Grint (37) schlüpft in die Rolle von Scrooges Angestellten Bob Cratchit.

Der Filmstart ist aktuell auf den 13. November 2026 gesetzt. Die Verfilmung von «A Christmas Carol» wird eine bisher ungesehene Version mit Horror-Elementen, ganz im Stil von Ti West (45), der bereits Filme wie «Pearl» und «The Exorcist» drehte.