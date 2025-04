Silbernes langes Haar, grauer Vollbart, schicker Zwirn: So sieht Johnny Depp in seinem neuen Film «Day Drinker», der ersten grösseren Hollywood-Rolle nach der Schlammschlacht mit Ex-Frau Amber Heard, aus.

1/4 Johnny Depp ist zurück in Hollywood. In «Day Drinker» wirkt der Schauspieler erstmals seit dem Skandalprozess wieder in einem Blockbuster mit. Ein erstes Bild zeigt Depp in bester Verfassung. Foto: Instagram

Darum gehts Johnny Depp kehrt mit «Day Drinker» auf die Hollywood-Leinwand zurück

Penélope Cruz und Johnny Depp arbeiten erneut in einem Film zusammen

Der Film wird in Spanien gedreht und ist Depps erste grosse Produktion seit 2020 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Es ist die erste grössere Hollywood-Produktion des Schauspielers seit 2020: Johnny Depp (61) ist zurück vor der Kamera im Film «Day Drinker». Der Filmvertrieb Lionsgate und der Schauspieler haben ein erstes Bild des «Fluch der Karibik»-Stars am Set von «Day Drinker» in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag veröffentlicht. Zu sehen ist darauf ein ergrauter Depp im eleganten dunkelblauen Zwirn. Die Zeiten der Auftritte, die den Schauspieler in einem schlechten mentalen und gesundheitlichen Zustand zeigten, scheinen vorbei.

Abgesehen von einer Liste mit Stars des Films gibt es hier allerdings keine weiteren Details über den Thriller von Regisseur Marc Webb (50). Auch den Termin für den Filmstart erfahren die Followerinnen und Follower noch nicht. Neben Depp werden in «Day Drinker» unter anderem Penélope Cruz (50), Madelyn Cline (27) und «Élite»-Star Manu Ríos (26) auftreten.

«Ich freue mich darauf, mit Johnny, Madelyn, Penélope und dieser unglaublichen Besetzung mit der Produktion zu beginnen», zitiert das Branchenmagazin «Variety» Webb. «Wir befinden uns an einem wunderschönen Ort, mit einer fantastischen Crew und einer spannenden, wilden Geschichte, die wir erzählen können. Das wird Spass machen.»

«Day Drinker» läutet das Hollywood-Comeback von Depp ein. Der Film, der in Spanien gedreht wird, bringt ihn erneut gemeinsam mit Penélope Cruz vor die Kamera. Die beiden haben bereits mehrfach zusammen gedreht – für die Filme «Blow», «Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten» und «Mord im Orient-Express». Der neue Thriller erzählt die Geschichte einer Barkeeperin (Cline), die an Bord einer Jacht auf einen mysteriösen Gast (Depp) trifft. Sie verstricken sich in die kriminellen Machenschaften einer von Cruz gespielten Figur.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hollywood-Rückkehr nach Skandalprozess

«Day Drinker» ist damit auch Depps erstes grösseres Hollywood-Projekt seit seinem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Amber Heard (38). Nach einem mehrwöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die früheren Eheleute gegenseitig häusliche Gewalt vorgeworfen hatten, entschied sich das Gericht im Jahr 2022 schliesslich vorwiegend zugunsten Depps. Heard zahlte im Zuge eines Vergleichs schliesslich die Summe von einer Million US-Dollar an ihn. Der Schauspieler spendete das Geld an mehrere Wohltätigkeitsorganisationen.

In den darauffolgenden Jahren trat Depp unter anderem in dem französischen Film «Jeanne du Barry» auf und führte Regie bei «Modi: Three Days on the Wing of Madness», aber auf die grosse Hollywood-Bühne kehrte er seither nicht zurück.