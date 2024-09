Johnny Depp wird für seine Karriere geehrt

Beim diesjährigen Filmfestival in Rom wird Johnny Depp mit einem Preis für seine Karriere geehrt. Zudem stellt er sein erstes Regieprojekt seit 1997 vor: «Modi».

Johnny Depp (61) wird auf dem Filmfestival in Rom mit einem Preis für seine Karriere geehrt, wie «Variety» berichtet. Dort läuft auch sein neuer Film «Modi» über drei wichtige Tage im Leben des italienischen Künstlers Amedeo Modigliani (1884-1920). Seine Premiere feiert der Film bereits in diesen Tagen beim Filmfestival in San Sebastián.

Mit «Modi» kehrt Depp wieder hinter die Kamera, das erste Mal seit seinem Regiedebüt «The Brave» aus dem Jahr 1997, das bei den Kritikern nicht besonders gut angekommen war. «Modi» ist auch eines der ersten Projekte des Schauspielers seit seinem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (38) im Jahr 2022. Sein Festival-Comeback hatte Depp letztes Jahr in Cannes mit einer Hauptrolle in «Jeanne du Barry» gefeiert.

Modigliani: Berüchtigter Bad Boy der Kunstszene

«Modi» erzählt die Geschichte des italienischen Malers Amedeo Modigliani, der als Bad Boy der Kunstszene bekannt war und mit dem modernen Stil seiner Porträts und Akte berühmt wurde. Das Drama spielt während des Ersten Weltkriegs in Paris und berichtet von 72 turbulenten Stunden, «die zu einem Wendepunkt in seinem Leben werden und schliesslich seinen Ruf als Künstlerlegende festigen» sollten, wie es in der Inhaltsangabe heisst.

Die Hauptrolle des Films übernahm der Italiener Riccardo Scamarcio (44), in weiteren Rollen sind Hollywood-Star Al Pacino (84), Stephen Graham (51), Bruno Gouery (49) oder Sally Phillips (54) zu sehen.

Der Film wird auf dem 19. Filmfestival in Rom, das vom 16. bis 27. Oktober läuft, ausser Konkurrenz gezeigt.