Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Laut eines Insiders bei «Page Six» soll Hollywood-Star Johnny Depp (61) eine «sehr lockere» Beziehung mit dem russischen Model Julia Vlasova haben: «Sie sehen sich bereits seit ein paar Jahren hier und da – es ist aber nichts Ernstes.»

Vlasova ist 28 und damit 33 Jahre jünger als der Schauspieler. Die beiden sollen sich zum ersten Mal im August 2021 beim Karlovy Vary International Filmfestival in Prag getroffen haben. Die Russin hat ihren Wohnsitz in der tschechischen Hauptstadt, wo sie auch ein Makeup- und Haarstyling-Studio besitzt. Ein Jahr später war sie mit Depp zusammen bei einem Konzert vom US-Rocker Jeff Beck (1944–2023), einem inzwischen verstorbenen Freund von Johnny. Von der Begegnung gibt es auch ein Instagramfoto, das das ebenfalls im Foto befindliche Model Nikol Treterova gepostet hatte.

«Sehr inspirierend»

In den letzten Monaten soll Vlasova laut Bericht «eine Menge Zeit in Grossbritannien verbracht haben, wo Depp momentan lebt», berichtet der Insider weiter. Am letzten Donnerstag wurde das Paar zusammen in London fotografiert, wo es zusammen mit einem Helikopter ankam und gemeinsam vom Helipad ins Gebäude ging.

Obwohl sich das Paar noch nicht über seine Beziehung geäussert hat, hatte Vlasova Anfang des Jahres einen aufschlussreichen Schnappschuss auf Instagram Story gepostet. Laut «Daily Mail» waren sie und Depp darauf zu sehen, wie sie gegenseitig ihre Hände auf den Beinen des anderen platziert hatten. Dazu schrieb Julia: «JD. Er ist ein Mann, der ein unglaubliches Talent hat und sehr inspirierend ist».

Vlasova möchte Privatsphäre

Nachdem die Nachricht einer Romanze Montag die Runde gemacht hatte, wandte sich Vlasova auf ihrer Instagram-Story an ihre Freunde. Auf Tschechisch schrieb sie: «Friends, ich würde euch bitte, von Interviews hinsichtlich meiner Person und meines Privatlebens Abstand zu halten. Euer Verständnis dafür und den Respekt für meine Privatsphäre rechne ich euch hoch an.»