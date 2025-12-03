DE
Netflix-Star Criscilla Anderson (†45) verstorben
«Wenn ihr das hier lest, bin ich endlich in den Armen von Jesus»

Die Netflix-Star Criscilla Anderson ist im Alter von 45 Jahren an Darmkrebs gestorben. In einer letzten Botschaft an ihre Fans ermahnte sie, nicht in der Dunkelheit dieses Moments zu verharren.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Darum gehts

  • Netflix-Darstellerin Criscilla Anderson stirbt mit 45 Jahren an Darmkrebs
  • Hinterlässt bewegende Botschaft an Fans, Familie und Kinder
  • War mit Country-Musiker Coffey Anderson verheiratet und hatte drei Kinder
Netflix-Star Criscilla Anderson rührte mit ihrer letzten Botschaft auf Instagram ihre Fans zu Tränen. Die «Country Ever After»-Darstellerin starb im Alter von 45 Jahren an Darmkrebs. Über ihre Fotografin liess Anderson die Nachricht übermitteln.

«Wenn ihr das lest, bin ich endlich in die Arme Jesu geglitten – friedlich und von Liebe umgeben. Bitte bleibt nicht in der Dunkelheit dieses Moments. Ich habe hart gekämpft und tief geliebt. Ich bin nicht weg... Ich bin zu Hause», schreibt sie auf Instagram in einem Beitrag, der nach ihrem Tod veröffentlicht und mit dem ihr Ableben bestätigt wurde.

Von der Tänzerin zum Reality-Star

Anderson war von 2009 bis 2022 mit dem Country-Musiker Coffey Anderson (47) verheiratet. Das Paar hatte drei gemeinsame Kinder.

Gemeinsam traten sie in der Netflix-Reality-Show «Country Ever After» auf. Anderson war ursprünglich Hip-Hop-Tänzerin und hatte mit Künstlern wie Rihanna, Snoop Dogg und Britney Spears gearbeitet.

In ihrer letzten Botschaft, die von ihrer Fotografin Lindsey auf Instagram geteilt wurde, wandte sich Anderson an ihre Kinder: «Meine Babys... Ich wache über euch. Wenn ein Moment warm, vertraut oder zu schön erscheint, um Zufall zu sein – das bin ich. Ich bin immer noch eure Mutter. Ich gehöre immer noch zu euch.»

In der Netflix-Serie, die 2020 ausgestrahlt wurde, zeigte die Anderson-Familie, wie Criscilla trotz ihrer Krebsbehandlung weiterhin als Tänzerin arbeitete und ihre Kinder grosszog.

Coffey Anderson würdigte seine Ex-Frau in einem emotionalen Social-Media-Beitrag: «Der Himmel hat heute einen Stern gewonnen. Wir vermissen dich jetzt schon. Unsere Herzen sind gebrochen. Unsere Gedanken sind durcheinander. Unser Leben wird nie mehr dasselbe sein.»

Prominente trauern um Anderson

Zahlreiche Prominente, darunter Oscar-Preisträgerin Viola Davis, bekundeten ihr Beileid. Davis kommentierte Coffeys Beitrag mit den Worten: «Wunderschöner, passender Tribut. Mein Herz und meine Gebete sind bei euch.»

Anderson war auch als Choreografin für die Dallas Cowboys Cheerleaders tätig und in der Netflix-Serie «America»s Sweethearts» mitwirkte.

