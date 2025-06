1/5 Cool, cooler, Momoa: Der Schauspieler posiert mit seiner Tochter Lola Iolani und Sohn Nakoa-Wolf. Foto: Instagram / prideofgypsies (Jason Momoa)

Nakoa-Wolf Momoa (16) tritt in die Fussstapfen seiner Eltern. Der Sohn von Jason Momoa (45) und Lisa Bonet (57) übernimmt bald seine erste Filmrolle – offenbar an der Seite seines Vaters. Wie Quellen dem Branchenportal «Deadline» bestätigt haben sollen, werde der Schauspielersohn in «Dune 3» auftreten. Demnach verkörpert er in der Fortsetzung Leto II, den Sohn von Paul Atreides (Timothée Chalamet, 29) und Chani (Zendaya, 28).

Jungschauspielerin Ida Brooke werde zudem seine Zwillingsschwester Ghanima spielen. Neben Chalamet und Zendaya soll auch Jason Momoa beim dritten Teil der Science-Fiction-Reihe dabei sein. Er soll in seine Rolle als Schwertmeister Duncan Idaho zurückkehren, der im ersten Film gestorben war und nun wiederaufersteht.

Das hat sein Sohn Jason Momoa voraus

Jason Momoa kann sich am Set jetzt offenbar über Zeit mit seinem Sohn freuen. Dieser wäre für Kampfszenen in «Dune 3» offenbar bestens vorbereitet. Wie Jason Momoa «Indie Wire» erzählte, habe Nakoa-Wolf Momoa Kampfsport-Erfahrung. «Mein Sohn macht das», erklärte er zur philippinischen Kampfkunst Kali. Er hingegen habe sie lernen müssen.

Dadurch habe er seinem Sohn in «Dune» auch Zeichen geben können. Das machte er im Film mit einer «Kali-Bewegung, bei der man die Hand auf das Herz legt und sie dann auf den Kopf legt», erklärte er. «Das ist im Film für Timothée, aber im wirklichen Leben ist es für meinen Sohn.»

Red-Carpet-Auftritte von Nakoa-Wolf Momoa

Obwohl Nakoa-Wolf Momoa neu im Schauspielgeschäft ist, konnte er schon Red-Carpet-Erfahrung sammeln. Seinen Vater begleitete er bereits mit neun Jahren zu einer «Aquaman»-Premiere. In den Jahren darauf war er immer wieder neben ihm bei Events zu sehen, darunter auch im Januar 2024. Jetzt kann er bald selbst als Schauspieler über den Red Carpet laufen. Auf der Kinoleinwand soll er dann Berichten zufolge im Dezember 2026 zu sehen sein.