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Nach «Wer wird Millionär?»-Sendung: Lustrinelli lädt Kandidat ein
Lustrinelli nach Sendung
«Wir haben ihn eingeladen»
Nach der kuriosen „Wer wird Millionär?“-Frage laden Mauro Lustrinelli und Union Berlin den Kandidaten Noah Petrik zum Heimspiel gegen Köln ein.
Publiziert: 06:36 Uhr
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