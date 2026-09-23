Elyas M'Barek und seine Ehefrau Jessica Ruso sind getrennt. Das gibt der Schauspieler über seinen Medienanwalt am Mittwochnachmittag bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elyas M'Barek (44) und Jessica Riso (38) haben sich getrennt

Im Frühling planten sie noch einen Umzug nach München zusammen

Nach vier Jahren Ehe: Trennung bereits «vor geraumer Zeit» erfolgt

Fynn Müller People-Redaktor

Das kommt überraschend: Wie Christian Schertz, der Medienanwalt von Elyas M'Barek (44) der deutschen Presse-Agentur bestätigt, gehen der Schauspieler und seine Frau Jessica Riso (38) getrennte Wege. Die beiden waren vier Jahre verheiratet.

Das Paar habe sich «bereits vor geraumer Zeit getrennt». Die Gründe bleiben offen. Schertz bittet darum, die Privatsphäre von M'Barek und der Familie zu respektieren.

Im Frühling schien alles noch gut

Die Nachricht kommt überraschend. Im Frühling klang alles nach gemeinsamer Zukunft. Der Schauspieler kündigte an, seine Lieblingsstadt New York zu verlassen und mit seiner Frau, selbst New Yorkerin, nach München zu ziehen. Im April sagte er an einer Veranstaltung in München: «Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort.» A

uch Jessica Riso wolle in der bayerischen Landeshauptstadt arbeiten, erklärte er damals. Und weiter: «Wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie.»

Paar hielt Beziehung privat

Die Trennung beendet eine Beziehung, die der Schauspieler grösstenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte. Bekannt wurde die Ehe des Paares erst im Jahr 2022, als M’Barek auf Instagram mit einem Foto und den Worten «Es ist offiziell. Ich liebe dich» seine Hochzeit bekannt gab. In den letzten Wochen waren jedoch kaum noch gemeinsame Fotos des Paares in den sozialen Netzwerken zu sehen.

Beruflich läuft es für M'Barek weiter. Der «Fack ju Göhte»-Star ist ab dem 22. Oktober wieder in einer Komödie zu sehen, dann startet «Der Perfekte Urlaub» in den Kinos.