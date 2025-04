1/5 Wo ist nur Allegra Versace? Die Erbin des Versace-Unternehmens lebt abseits des Rampenlichts. Foto: DUKAS

Darum gehts Donatella Versace tritt zurück, Versace wird von Prada übernommen

Allegra Versace, Erbin von Versace, hält sich aus der Öffentlichkeit

Prada zahlte 1,375 Milliarden Dollar für die Übernahme von Versace Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Donatella Versace (69) verkündete im März, als Kreativdirektorin bei dem Modelabel Versace zurückzutreten. Die Rolle fiel neu Dario Vitale (41) zu. Versace sagte zu ihrer Entscheidung: «Die Förderung der nächsten Generation von Designern war mir schon immer ein wichtiges Anliegen.»

Kurz darauf wurde bekannt, dass Versace von der Luxusmarke Prada übernommen wird. Seit geraumer Zeit gehört Versace der Capri Holdings – ehemals als Michael Kors bekannt. Prada zahlte für Versace 1,375 Milliarden Dollar.

Prada kauft Versace für 1,3 Milliarden

Der Verkauf von Versace an Prada macht Sinn, verzeichnete Prada im letzten Jahr doch einen Rekordgewinn von 1,3 Milliarden Euro, während Versace Verluste einfahren musste.

In all dem Trubel fragt man sich nun aber: Wo ist Allegra Versace? Die Tochter von Donatella Versace erbte von ihrem Onkel Gianni Versace (1946-1997), der 1997 vor seiner Villa in Miami ermordet wurde, 50 Prozent der Anteile des Unternehmens. Er setzte sie in seinem Testament als Alleinerbin des Modehauses ein – da war sie gerade einmal elf Jahre alt. Donatella und Santo Versace führten das Unternehmen für Allegra, damit sie in Los Angeles studieren konnte.

Allegra hält sich aus der Öffentlichkeit raus

Auch später sollte Allegra keine aktive Rolle in der Unternehmensführung übernehmen. Sie wollte sich aus der Öffentlichkeit heraushalten. So sehr, dass sie in die Magersucht verfiel, da sie «unsichtbar» sein wollte, wie sie 2018 in einem Interview mit der italienischen Zeitung «La Repubblica» verriet.

Welche Rolle sie heute hinter den Kulissen von Versace spielt, ist nicht bekannt. Und auch die Frage darauf, wo Allegra Versace im Moment ist, muss wohl bis auf Weiteres unbeantwortet bleiben. Über das Privatleben der heute 38-jährigen Mode-Erbin ist so gut wie nichts bekannt. 2022 sah man sie das letzte Mal bei einem öffentlichen Auftritt.