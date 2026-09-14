Verleger Jürg Marquard ist gestorben. Das hat Blick aus seinem engsten Umfeld erfahren. Marquard prägte wie kein Zweiter die Schweizer Medienbranche.

Sophie Ofer Redaktorin People

Jürg Marquard (†81), Gründer und Inhaber der Marquard Media Gruppe, ist nach langer, schwerer Krankheit am Montag in Zürich verstorben. Er sei sanft eingeschlafen, wie Blick aus dem engsten Umfeld der Familie erfahren hat.

Jürg Marquard war ein Schweizer Medienunternehmer, Verleger und Investor. Bekannt wurde er als einer der erfolgreichsten Selfmade-Unternehmer des Schweizer Mediensektors.

Marquard prägte über Jahrzehnte den deutschsprachigen sowie osteuropäischen Zeitschriftenmarkt. Neben seiner Verlegertätigkeit trat Marquard auch in den Medien selbst prominent in Erscheinung. 2005 übernahm er die Hauptrolle in der Schweizer Adaption des TV-Formats «The Apprentice (Traumjob – nur einer schafft es)», und ab 2019 förderte er als Investor in der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» junge Gründerinnen und Gründer.