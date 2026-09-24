Rod Stewart wurde vor einigen Wochen am Herzen operiert. Mittlerweile hat sich der britische Sänger jedoch von dem Eingriff erholt und ihm geht es «sehr gut», enthüllte seine Ehefrau.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rod Stewart (81) erhielt am 11. August einen Herz-Stent

Ehefrau Penny Lancaster: «Es geht ihm sehr gut, er trainiert wieder»

Konzerte für 2027 angekündigt, Start im März in Georgia, USA

Noch immer machen sich Fans grosse Sorgen um Sir Rod Stewart (81). Im August musste er sich einem Eingriff am Herzen unterziehen. Später hiess es auf dem offiziellen Instagram-Account des Sängers, dass ihm im Zuge einer Koronarstent-Behandlung eine Gefässstütze per Katheter in ein Herzkranzgefäss eingesetzt worden sei.

Jetzt äusserte sich Stewarts langjährige Ehefrau Penny Lancaster (55) zum derzeitigen Gesundheitszustand ihres Gatten. Lancaster sagte im Podcast «At Home with Vanessa», Stewart gehe es mittlerweile «sehr gut».

Penny Lancaster: Rod Stewart «zur richtigen Zeit am richtigen Ort»

Aufgrund des Eingriffes hatte Stewart Termine seiner Abschiedstournee «One Last Time» in Nordamerika absagen müssen. Es waren im Rahmen einer sogenannten Residenz sechs Auftritte in der Glücksspielmetropole Las Vegas geplant.

Lancaster erklärte nun, dass damals bei ihrem Ehemann eine «kardiovaskuläre Vorerkrankung» festgestellt worden sei. «Zum Glück war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort, und sie haben eine leichte Verengung festgestellt, die mit einem Stent behandelt werden musste», so Lancaster weiter im Gespräch mit Podcasterin Vanessa Feltz.

Doch mittlerweile gehe es dem Sänger nicht nur wieder «sehr gut», er könne es auch «kaum erwarten», wieder auf die Bühne zurückzukehren. Der Sänger besuche zudem in der Zwischenzeit schon wieder ein Fitnessstudio, um für anstehende Auftritte in Form zu kommen.

Für 2027 sind bereits Konzerte angekündigt. Losgehen soll es nach derzeitigem Stand im März kommenden Jahres im US-Staat Georgia.

Schon vorher fielen Termine aus

Stewarts Gesundheit hatte 2026 wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. Bereits im Mai musste er zwei Auftritte seiner Las-Vegas-Residency streichen. Damals wurde eine Nasennebenhöhlenentzündung als Grund genannt, weshalb der Sänger seine Stimme schonen musste. Einen weiteren Auftritt sagte er im Juni wegen einer akuten Atemwegsinfektion ab, die zu einer Kehlkopfentzündung geführt habe.

Auch auf der Bühne sorgte der legendäre Sänger für besorgte Fans. Im Utah First Credit Union Amphitheatre in West Valley City musste er Mitte Juni zur Sauerstoffflasche greifen. Wie das US-Promiportal «TMZ» berichtete, wurde der Musiker auf der Bühne beinahe ohnmächtig.