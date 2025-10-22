DE
Hollywood-Star Dakota Johnson zeigt sich erneut im «Naked Dress»
Mutiger Look am ZFF:Dakota Johnson im gewagten «Naked Dress»

Nach freizügigem Auftritt am ZFF
Darum trägt Dakota Johnson so gerne Nacktkleider

Dakota Johnson ist für ihre freizügigen Outfits auf dem roten Teppich bekannt. In der deutschen «Vogue» erklärt sie nun, warum sie Nacktkleider liebt und wieso ihr die Meinung anderer Menschen dazu egal ist.
Daktota Johnson trägt ein transparentes Gucci-Design beim «Caring for Women»-Dinner in New York City.
Foto: Efren Landaos/ddp/Sipa USA

Darum gehts

  • Dakota Johnson begeistert mit freizügigen Kleidern und Selbstbewusstsein
  • Ihre Mutter Melanie Griffith lehrte sie Selbstliebe und Körperakzeptanz
  • Dakota Johnson ist 36 Jahre alt und arbeitet an ihrem Regiedebüt
Dakota Johnson (36) zieht beim «Caring for Women»-Dinner in New York City in einem transparenten Gucci-Outfit mit schwarzer, floral bestickter Spitze alle Blicke auf sich. Bereits am Zurich Film Festival kam Johnson mit einem ziemlich freizügigen Kleid auf den grünen Teppich. Dass sie kein Problem mit derartigen Auftritten hat und ihr freizügigen Looks richtig Spass machen, verrät die Schauspielerin nun im Interview mit der deutschen «Vogue». 

«Es ist mir wirklich egal»

Der «Fifty Shades of Grey»-Star spricht mit der «Vogue» über die gewagten Stilentscheidungen und erklärt, warum er weiterhin auf offenherzige Designs setzt. «Ich durfte einige der schönsten Kleider tragen und fühle mich wunderschön darin, also trage ich sie», erklärt Johnson, die aktuell an ihrem Regiedebüt «A Tree Is Blue» arbeitet. Auf die Frage, ob sie sich jemals Sorgen darüber mache, «ob ein nacktes Kleid vielleicht ‹zu sexy› sei», antwortet sie: «Es ist mir wirklich egal.»

Weiter blicke die Schauspielerin auf ihre besonderen Fashionmomente zurück: «Manchmal stehen mir diese Kleider gut. Aber es gab auch welche, die wir anprobiert haben und die überhaupt nicht gut aussahen. Es kommt auf die Form, die Verarbeitung, die Farbe und alles andere an. Wenn ich also ein schönes Kleid finde, in dem ich mich wohlfühle, möchte ich es natürlich tragen! Und es macht Spass, ein sexy Kleid zu tragen.»

Selbstliebe als grosses Geschenk

Das Selbstvertrauen dafür bekam Dakota Johnson, deren Eltern die bekannten Schauspieler Melanie Griffith (68) und Don Johnson (75) sind, offenbar in die Wiege gelegt. «Meine Mutter war beim Thema Körper einfach sehr offen. Sie hat uns beigebracht, wie wir auf unseren Körper achten und ihn lieben können und dass unser Körper schön ist.» Es sei schwer, sich diese Liebe später selbst beizubringen, deshalb sei es ein «grosses Geschenk», dass ihre Mutter ihr gemacht habe.

      Meistgelesen