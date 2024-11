1/5 König Charles III. präsentiert sich an seinem 76. Geburtstag passenderweise in Königsblau. Foto: Instagram / theroyalfamily

Auf einen Blick Der Palas veröffentlicht ein neues Bild von König Charles III. anlässlich seines Geburtstages

Er zeigt sich in einem königsblauen Anzug

Am Vorabend seines Geburtstages besuchte er eine Filmpremiere in London Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

König Charles III. feiert am heutigen Donnerstag (14.11.) seinen 76. Geburtstag. Der Palast gratuliert dem Monarchen auf Social Media mit freundlichen Worten und einem sympathischen Foto. «Wir wünschen Seiner Majestät, dem König, alles Gute zum heutigen Geburtstag», heisst es in der Nachricht nebst einem Törtchen-Emoji.

Das Bild zeigt ihn in einem goldverzierten Raum in einem Schloss. Er trägt einen blauen Anzug, weisses Hemd und blau-gemusterte Krawatte und stützt sich mit der Hand auf einen goldenen Stuhl. Besonders auffallend ist das freundliche, fast schon verschmitzte Lächeln, das er dem Fotografen hinter der Kamera schenkt. In der Kommentarspalte häufen sich die Glückwünsche der Followerinnen und Follower.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aufregender Abend liegt hinter Charles

Hinter König Charles liegt ein aufregender Tag. Denn am Vorabend seines Ehrentags nahm er an der Premiere von «Gladiator II» im Londoner Odeon Luxe Leicester Square teil. Der Royal – im schwarzen Smoking – traf dabei auf einige Hollywoodstars wie Regisseur Sir Ridley Scott (86) sowie die Stars des Films, allen voran Paul Mescal (28), Pedro Pascal (49) und Denzel Washington (69).

Bereits am Mittwochnachmittag hatte sich Charles den Filmschaffenden gewidmet. In einem Instagram-Post hiess es: «Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der ‹Film and TV Charity› haben der König und die Königin heute Nachmittag Regisseure, Schauspieler, Fernsehmoderatoren, Stuntleute und Kostümbildner im Buckingham Palast empfangen.» Seine Majestät habe die Schirmherrschaft über die Wohltätigkeitsorganisation übernommen und sei damit in die Fussstapfen seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) getreten.

Ehefrau Camilla (77) war bei diesem Termin dabei – die Abendveranstaltung sparte sie sich jedoch, nachdem sie vergangene Woche auf Anraten der Ärzte wegen einer Atemwegserkrankung ihre Termine abgesagt hatte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos