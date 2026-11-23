Seine Parkinson-Diagnose erhielt Morten Harket 2022. Mit Symptomen kämpft er allerdings schon Jahrzehnte. Jetzt spricht der a-ha-Sänger ungewohnt offen darüber, was die schwere Krankheit mit ihm macht.

Darum gehts Morten Harket spricht über sein Leben mit der Parkinson-Krankheit

Er habe Angst, durch die Symptome sich selbst zu verlieren

Die Krankheit wirke sich auf seine Emotionen aus

Sophie Ofer Redaktorin People

Seit 2025 weiss die Öffentlichkeit von Morten Harkets (67) Erkrankung. Die Ärzte sagten ihm, dass er vermutlich sei 30 Jahren mit der Krankheit gelebt hat, ohne es zu wissen. Das Gehirn sei demnach in der Lage gewesen, schon vorhandene Symptome auszugleichen. Doch seit 2022 hat Harket die Diagnose schwarz auf weiss.

Wie er, würden viele Betroffene oft nichts von ihrer Krankheit wissen, bis der Abbau im Gehirn weiter fortgeschritten ist. Gegenüber «Sunday Times Magazine» verrät Harket, wie er selbst anfangs Verdacht schöpfte.

«Verliere mich selbst»

Eine Kleinigkeit im Alltag war Auslöser für einen Arztbesuch. Beim Zähneputzen habe sich Harkets Griff um die Zahnbürste «ungeschickt» angefühlt. Sein Arzt habe sofort Parkinson in Betracht gezogen, ein PET-Scan bestätigte später den Verdacht.

An der der renommierten Mayo Clinic in Florida wurde Harket behandelt. Er unterzog sich einer tiefen Hirnstimulation. Elektrische Impulse sollen dabei die Hirnaktivität regulieren. Es sei jedoch kompliziert, die richtige Einstellung zu finden: «Bei zu wenig Stimulation können meine Gedanken oder meine Sprache schwinden. Bei zu viel drehe ich völlig durch: unwillkürliche Bewegungen, Zuckungen und Krämpfe.» Ausserdem wurde Harket medikamentös eingestellt.

Neben den Strapazen der Behandlung gebe es aber noch weitere Aspekte, der Harket stark belasten. Seine Parkinson-Erkrankung beeinflusse nicht nur seine Motorik, sondern auch seinen Schlaf und seine Stimmung. Sechs Monate lang habe er kaum schlafen können. Er verliere ausserdem häufig die Kontrolle über seine Gefühle. «Manchmal fange ich plötzlich an zu weinen und kann nicht aufhören, oder ich lache, aber das bin nicht ich», schildert er seine Symptome. «Diese Gefühle fühlen sich nicht so an, als gehörten sie mir.» Was ihn am meisten belaste, sei das Gefühl, sich selbst zu verlieren.

Auch ein für den Sänger so wichtiger Teil seiner Selbst – seine Stimme – habe durch die Parkinson-Krankheit Schaden genommen. Auf die Frage, ob er denn noch singen könne, antwortet Harket nur: «Ich weiss nicht so recht.» Er habe keine Lust zu singen, «und das ist für mich ein Zeichen.»