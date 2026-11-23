Moritz Bleibtreu zählt zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Für Geld hat er sich trotzdem lange kaum interessiert. In einem Interview erzählt er, wie unbeständig die Finanzen in seiner Kindheit waren.

Darum gehts Moritz Bleibtreu trug als Kind gebrauchte Kleidung vom Roten Kreuz.

1994 erhielt er 16'000 D-Mark für einen Kinofilm – sein erster Erfolg.

Seine Frau Saskia, seit 2022 verheiratet, verwaltet heute die Finanzen.

Moritz Bleibtreu (55) hat als Kind zeitweise gebrauchte Kleidung vom Roten Kreuz getragen. Das erzählt der 55-jährige Schauspieler im Gespräch mit der «Bild am Sonntag». Aufgewachsen ist er in Hamburg bei seiner Mutter, der verstorbenen Schauspielerin Monica Bleibtreu (1944-2009).

«Ich hab', glaube ich, bis ich zehn war, auch teilweise Klamotten vom Roten Kreuz getragen. Ein Kilo, acht Mark», sagt Bleibtreu, der ab dem 27. November in der Mysteryserie «Ritus» als Kommissar André Berger zu sehen ist (23:55 Uhr, ARD sowie ARD Mediathek). Er habe darüber aber «nicht ein einziges Mal nachgedacht». Die Sachen seien zwar gebraucht, aber völlig in Ordnung gewesen.

Eine Mutter mit spendabler Hand

Moritz Bleibtreu stammt aus der Beziehung von Monica Bleibtreu und dem Schauspieler Hans Brenner (1938-1998), die sich schon kurz nach der Geburt trennten. Die finanzielle Situation in seiner Kindheit erlebte er ganz unterschiedlich. «Wenn meine Mutter einen Film gedreht hat, dann war es ein paar Monate finanziell richtig okay. Meine Mama war unglaublich grosszügig. Spendabel, das ist gar kein Ausdruck», erzählt der 55-Jährige weiter. Danach seien aber oft magere Zeiten gefolgt: «Dann war manchmal ein halbes Jahr auch wieder nicht so viel.»

Monica Bleibtreu gehörte für ihren Sohn zu einer Schauspielergeneration, der die Kunst mehr bedeutete als der Kontostand. «Meine Mutter hat Geld bis zu einem bestimmten Grad vielleicht sogar verachtet», sagt er. Kam welches herein, wurde es ausgegeben.

16'000 Mark für Kinofilm

Von Millionengagen träumte der junge Moritz Bleibtreu nicht. Er wollte wie seine Mutter an einem guten Theater spielen und «alle Jubeljahre mal so einen Film machen». Dann zahlte man ihm für den Kinofilm «Einfach nur Liebe» (1994) plötzlich 16'000 D-Mark. «Ich habe gedacht, ich bin reich, ich bin absolut reich», blickt Bleibtreu zurück.

Fast noch mehr als die Gage beeindruckte ihn das Frühstücksbuffet im Mittelklassehotel, in dem er während der Dreharbeiten wohnte. «Ich habe nicht glauben können, dass ich das nicht bezahlen muss.» Tagelang habe er dem Angebot samt gebratener Würstchen misstraut. Dann schlug er zu: «Drei Wochen jeden Morgen alles essen, was ich will. Es war irre.»

Ehefrau Saskia hat die Zahlen im Blick

Der Durchbruch kam Ende der 90er mit «Knockin' on Heaven's Door» (1997) und «Lola rennt» (1998). Wo Geld herkommt und wie man es vermehrt, «das hat mich nie so wirklich interessiert», sagt er. Erst vor rund zehn Jahren habe sich das langsam geändert.

Um die Finanzen kümmert sich heute seine Frau Saskia, mit der er seit 2022 verheiratet ist. «Meine Frau ist in der Wirtschaft, die ist da gut mit», erklärt Bleibtreu. «Ich habe mit Zahlen nicht so wahnsinnig viel am Hut.»

Lieber drei Rollen als eine Dauerfigur

Auch bei der Rollenwahl zählt für ihn nicht der langfristige Vertrag. «Ich möchte mich da nicht jahrelang an dieselbe Figur ketten. Mein grosser Spass ist, möglichst in einem Jahr drei völlig verschiedene Figuren zu spielen.» Dass dabei mal weniger hereinkommt, nimmt er in Kauf. «Ich mag Geld, ich finde es gut, welches zu haben. Aber ich möchte nicht abhängig davon sein.»