1/5 Pierre M. Krause nimmt alles mit Humor - selbst seine schwere Krebserkrankung. Foto: SWR/Christian Koch

Darum gehts Pierre M. Krause kehrt nach Krebserkrankung ins Fernsehen zurück

Krause spricht offen über seine Behandlung und behält seinen Humor

«Das Kryptonit aller Schicksalsschläge ist, über sie zu lachen» – unter diesem Motto wurde die neue Folge der SWR-Produktion «Kurzstrecke mit Pierre M. Krause» hochgeladen. Was damit gemeint ist, wird schnell klar: Krause (49) spricht im Auftakt der neuen Staffel vom 30. Oktober mit seinem Gast Sebastian Pufpaff (49) über eine Krebserkrankung, die ihn zu einer einjährigen Pause vom TV und einem ebenso langen Rückzug aus der Öffentlichkeit zwang.

Aus völlig heiterem Himmel habe ihn die folgenschwere Diagnose getroffen: «Ich hatte Rückenschmerzen – es stellte sich heraus, das war ein bösartiger Tumor. Der musste entfernt werden, sonst wäre ich irgendwann daran gestorben.» In der Folge mit seinem Stargast Pufpaff ist der Moderator noch auf zwei Krücken angewiesen, da bei der radikalen Behandlung auch mehrere Knochen entfernt werden mussten.

Einige Knochen sind weg, aber nicht sein Sinn für Humor

Zwar bezeichnet er die vergangenen Monate als «Höllenritt» und ist sich bewusst, dass «alles auch ganz anders hätte ausgehen können». Schon im dazugehörigen Post zu seiner TV-Rückkehr auf Instagram blickt er aber gewohnt humorvoll in die Zukunft: «Von nun an also: Weniger Schmerzmittel, mehr Scherzmittel! Ich habe 5000 Follower und ein paar Knochen eingebüsst und immer noch keine richtige Frisur. Danke, dass ihr trotz allem dabei seid.»

Unter dem Beitrag freuen sich seine Fans und Freunde über seine Rückkehr und wünschen ihm gute Genesung. «Lieber Pierre, es ist richtig, richtig schön, dass du wieder da bist. Du, deine Arbeit und dein Humor haben gefehlt», meint beispielsweise eine Userin.

Er will weder Mitleid noch eine Talkshow-Einladung

Worauf die Leute derweil verzichten sollten, ist, ihm gegenüber zu viel Mitleid an den Tag zu legen. Er wolle nicht auf die Krankheit reduziert werden und habe jetzt schon die Sorge, «wenn das hier veröffentlicht wird, kommt die erste Talkshow-Einladung. Dann wirst du immer der Tumorüberlebende sein und das will ich nicht.»

In «Kurzstrecke mit Pierre M. Krause» empfängt der Moderator jede Folge einen anderen Stargast, den er für einige Stunden in dessen privatem Umfeld begleitet. In der neuen Staffel, die 24 Episoden umfasst, werden das neben Sebastian Pufpaff unter anderem auch die Komiker Micky Beisenherz und Bastian Pastewka sein.