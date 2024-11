Die Dänin Victoria Kjaer Theilvig ist Miss Universe – steht momentan aber in der Kritik. Sie soll in einem Tiktok-Video das N-Wort in einem Jay-Z-Song mitgesungen haben.

Video zeigt, dass sie am Empire State Building das N-Wort gesungen haben soll

Livia Fietz Redaktorin People

Victoria Kjaer Theilvig (21), die Miss Universe 2024, sorgt derzeit für Aufsehen – und das nicht wegen ihres Sieges. Momentan sieht sich die Schönheitskönigin mit heftiger Kritik konfrontiert.



Seit ihrer Krönung ist Theilvig viel gereist und besuchte unter anderem New York. Dort machte sie letzten Freitag am Empire State Building Halt, wo sie einen Schalter umlegte, um das Gebäude in den dänischen Nationalfarben erstrahlen zu lassen.

Diesen Ausflug nahm die 21-jährige Dänin auch zum Anlass, ein Tiktok-Video zu filmen. Passend zum Ort wählte sie den Song «Empire State of Mind» von Jay-Z (54). Doch das Video, das sie am Wochenende aus Spass postete, wurde ihr nun zum Verhängnis. Der Grund: Der Song enthält das N-Wort, das Theilvig im Video mitgesungen haben soll.

Die Reaktionen der Nutzer sind gespalten

Viele Nutzer zeigen sich schockiert über das Video und das Verhalten der Miss Universe. Einige Kommentare lauten: «Weiss sie, dass das N-Wort von Nicht-Schwarzen nicht ausgesprochen werden darf?» oder «Bitte, was?! Sie hat wirklich das N-Wort gesungen?». Ein anderer Nutzer stimmt zu: «Ich kann nicht glauben, dass ich das in Echtzeit mitbekomme.»

Doch nicht alle sind so kritisch. Einige Fans nehmen die Schönheitskönigin in Schutz. Es sei nicht klar, wann genau Theilvig im Video anfängt mitzusingen. «Ihr seid alle Hasser, sie hat eindeutig gelächelt», so ein Nutzer.

Andere sehen die Aufregung als übertrieben: «Ihr sucht nach etwas, das nicht da ist» oder «Eine weisse Frau singt ein Lied von einem schwarzen Mann und wird von der Woke-Mafia als rassistisch bezeichnet. Sie muss sich für nichts entschuldigen.»

Video gelöscht – Angst um die Krone?

Ob als Reaktion auf die Kritik oder aus Sorge um ihren Titel: Das Video ist inzwischen nicht mehr verfügbar. Ein Nutzer spekulierte bereits: «Sie [die Organisatoren der Miss Universe Wahl, Anm. d. Red.] werden sich die Krone zurückholen».