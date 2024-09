Mitarbeiter (†40) lag tot im Tourbus Crew-Mitglied von Scooter stirbt auf dem Weg nach Spiez BE

Am Wochenende spielte die deutsche Techno-Band Scooter am Seaside-Festival in Spiez im Berner Oberland. Als die Crew ankam, musste sie feststellen, dass einer der ihren auf dem Weg gestorben war.