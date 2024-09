Kurz zusammengefasst Prinz George absolviert seine erste Flugstunde

William und Kate beobachten stolz vom Boden aus

Prinz George (11) hat seine erste Flugstunde absolviert. Vor den Augen von Mama und Papa, Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42), ging es für den künftigen britischen Thronfolger am letzten Tag der Sommerferien in die Lüfte. Wie die britische Boulevardzeitung «The Sun» weiter meldet, soll der Elfjährige seinen Jungfernflug auf dem Flugplatz White Waltham in der Nähe von Maidenhead «geliebt» haben.

«Es ist der richtige Zeitpunkt»

Berichten zufolge sahen der Prinz und die Prinzessin von Wales zu, wie ihr Erstgeborener mit einem Fluglehrer von der Startbahn abhob und knapp eine Stunde später wieder sicher landete. William und Kate waren mit George in einem Konvoi von drei Autos auf dem Flugplatz in Berkshire erschienen. Das Gelände liegt circa zehn Meilen von ihrem Haus in Windsor entfernt. Nach dem Flug sollen sich alle drei Royals im Clubhaus des Flugplatzes - dem Sitz des West London Aero Club - entspannt haben.

Ein Schaulustiger sagte dem Blatt: «George ist erst zwar elf Jahre alt, aber es ist der richtige Zeitpunkt, um damit anzufangen. Die königliche Familie hat eine grosse Tradition beim Fliegen und es sieht so aus, als wäre George der nächste in der Reihe. Seine Eltern haben George vom sicheren Boden aus beim Fliegen zugesehen, er ist mit einem Fluglehrer geflogen und hat es geliebt.» Eine weitere Person auf dem Flugplatz erzählte der Zeitung, es seien «30 oder 40 Leute» im Clubhaus gewesen, als William, Kate und George dort waren, und sie fügte hinzu, dass «alle drei ziemlich entspannt» gewesen seien.

Pilotenausbildung in Grossbritannien

Wie die britische «Mail Online» hinzufügt, können künftige Pilotinnen und Piloten in jedem Alter mit dem Fliegenlernen beginnen, aber die Ausbildungsstunden, die für die Lizenz angerechnet werden, beginnen mit 14 Jahren. Bis zum Alter von 16 Jahren müssen die Schülerinnen und Schüler von einem Fluglehrer begleitet werden, danach können sie allein fliegen.

Um eine Privatpilotenlizenz von der Zivilluftfahrtbehörde zu erhalten, müssen die Flugschülerinnen und -schüler mindestens 45 Flugstunden absolvieren und neun theoretische Prüfungen bestehen. Ab 17 Jahren können Nachwuchspilotinnen und -piloten eine Lizenz besitzen und Passagiere befördern.

Prinz George folgt der langen Tradition als Flieger

Prinz George dürfte damit versuchen, in die Fussstapfen seiner vielen Familienmitglieder zu treten, die im Laufe der Geschichte Flugzeuge geflogen haben. Sein Vater William ist ein ausgebildeter Hubschrauberpilot, der zwei Jahre lang einen Rettungshubschrauber für die «RAF Search and Rescue und die East Anglia Air Ambulance» geflogen ist. Sein Urgrossvater Prinz Philip (1921-2021) wurde auf demselben Flugplatz in Maidenhead ausgebildet.

Im Mai dieses Jahres flog William in einem Apache-Hubschrauber, nachdem er von König Charles (75) zum Anführer des ehemaligen Armeeregiments seines Bruders ernannt worden war. Prinz Harry (39) qualifizierte sich 2013 nach einer dreijährigen Ausbildung zum Kommandanten eines Apache-Hubschraubers. Wären Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (43), nicht 2020 als berufstätige Royals zurückgetreten, wäre wohl er zum Oberst ernannt worden.