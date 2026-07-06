Die Stimme des Welthits «Party Rock Anthem» von LMFAO ist tot. Wie britische Medien berichten, ist Lauren Bennett im Alter von nur 37 Jahren gestorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die britische Sängerin Lauren Bennett starb 2026 mit 37 Jahren

Sie wurde durch «Party Rock Anthem» mit LMFAO weltweit bekannt

2011: Hit stürmte Charts; Band G.R.L. löste sich 2015 auf

Fynn Müller People-Redaktor

Trauer um Lauren Bennett: Die britische Sängerin, bekannt durch den weltweiten Erfolg mit dem Song «Party Rock Anthem» von LMFAO, ist im Alter von 37 Jahren gestorben, wie britische Medien berichten. Bennetts frühere Band G.R.L. bestätigt die traurige Nachricht in einer Erklärung auf Instagram: «Mit grosser Traurigkeit teilen wir den Verlust unserer geliebten Lauren mit. Unsere Herzen sind gebrochen, und wir können kaum in Worte fassen, wie viel sie uns bedeutet hat.»

Weiter heisst es im Statement: «Wir werden die Liebe, das Lachen und die unzähligen Erinnerungen, die sie uns geschenkt hat, für immer in Ehren halten. Ihr wunderbarer Geist hat so viele Leben berührt, und sie wird schmerzlich vermisst und für immer geliebt werden.»

2011 erschien ihr Welthit

Lauren Bennett begann ihre Karriere mit 18 Jahren, als sie 2007 die Girlgroup Paradiso Girls mitgründete. Ihr Debütsong «Patron Tequila» erschien 2009. Ein Jahr später startete sie eine Solokarriere und arbeitete mit Stars wie CeeLo Green und will.i.am zusammen. 2011 feierte sie mit LMFAO und dem Megahit «Party Rock Anthem» ihren grössten Erfolg. Der Song schoss weltweit an die Spitze der Charts und machte Bennett einem breiten Publikum bekannt.

Später wurde sie Mitglied der Band G.R.L., mit der sie Titel wie «Vacation» und «Lighthouse» veröffentlichte. Nach der Auflösung der Band im Jahr 2015 brachte Bennett den Song «Hurricane» heraus, inspiriert von den psychischen Herausforderungen, denen sich ihre Mutter und eine Freundin stellen mussten.