Mike Singer wird ungeplant Papa

Kurz nachdem Mike Singer und «Bachelor»-Siegerin Nadja Osmanovic bestätigt haben, dass sie zusammen sind, machen sie öffentlich, dass ein Baby auf dem Weg ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mike Singer und Nadja Osmanovic erwarten ihr erstes Kind, bestätigen sie

Das Kind war ungeplant, aber beide freuen sich über die Schwangerschaft

Osmanovic trennte sich im Juli 2026 von Ex-Bachelor Sebastian

Fynn Müller People-Redaktor

Es geht Schlag auf Schlag bei Mike Singer (26) und «Die Bachelors»-Siegerin Nadja Osmanovic (29). Gerade erst bestätigten die beiden ihre Beziehung, da folgt schon die nächste Nachricht: Osmanovic ist schwanger.

Gegenüber RTL machen die beiden es offiziell. In der Sendung «Punkt 12» erzählt die ehemalige «Bachelor»-Siegerin, die Anfangszeit sei von Kopfschmerzen geprägt gewesen, mittlerweile gehe es ihr aber bestens. Die Schwangerschaft geniesse sie «in vollen Zügen».

Geplant war das Kind nicht, gewollt aber schon. «Es war kein geplantes Kind, aber trotzdem ein Wunschkind. Ich freue mich darauf, Vater zu werden», sagt Singer der «Bild». Auch Osmanovic findet klare Worte: «Wir haben es nicht drauf angelegt, dass ich schwanger werde. Aber wir fanden die Nachricht beide trotzdem schön.»

Vom Versteckspiel zur grossen Liebe

Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Abendessen in Stuttgart, mittlerweile sind sie zusammengezogen. Das Versteckspiel um ihre Beziehung ist vorbei. Zur Erleichterung beider: «Es fühlt sich gut und befreiend an. Dieses Versteckspiel war auf Dauer anstrengend», so das Paar zu «RTL».

Sorgen vor der Elternrolle? Fehlanzeige. «Ich würde sagen, wir sind da beide wirklich sehr locker», erklärt Nadja. Und weiter: «Wir wissen einfach, dass wir das super machen werden, weil das Grösste, das zählt, ist Liebe, und die ist bei uns auf jeden Fall da.» Auch die Familie ist längst eingeweiht. «Mama, Papa … die haben ja auch ganz viel Erfahrung mit Kindern. Aber am Ende sagt auch jeder: Ihr werdet da reinwachsen», fügt Singer an.

Kein Wort mehr mit Ex-Bachelor Sebastian

Für Nadja Osmanovic war es ein turbulentes Jahr: In der jüngsten «Die Bachelors»-Staffel verliebte sie sich in Bachelor Sebastian, der die Show vorzeitig verliess. Beim Wiedersehen im Juli dann die Überraschung: Die beiden hatten sich längst getrennt.

Als Osmanovic den Sänger kennenlernte, durfte sie öffentlich noch kein Wort sagen, die Folgen liefen noch nicht. «Die ganze Situation war schwierig», erinnert sie sich gegenüber «Bild». Singer habe reagiert, wie ein guter Partner reagiert: «Ich habe es Mike aber natürlich privat erzählt. Er war total verständnisvoll. Wir haben dann auch jede Folge zusammen geschaut.» Zu Sebastian besteht heute kein Kontakt mehr.