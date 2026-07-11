Trauer um einen italienischen Superstar: Schlagersänger Peppino di Capri (†86) ist nach Angaben seines Managements kurz vor seinem 87. Geburtstag gestorben.

Der italienische Sänger Peppino di Capri (†86) ist tot. Nur 16 Tage vor seinem 87. Geburtstag verstarb der Schlagerstar auf der Insel Capri im Golf von Neapel – an dem Ort, an dem er 1983 geboren ist und der ihn zu seinem Künstlernamen inspiriert hat. Das bestätigte sein Management.

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giuseppe Faiella hiess, gehörte in seiner Heimat Italien jahrzehntelang zu den bekanntesten Stars der Unterhaltungsmusik. Doch auch international feierte er Erfolge: Mit Titeln wie «Non lo faccio più» oder «St. Tropez Twist» konnte er etwa auch in Deutschland in den Top Ten landen.

Er brachte den Twist nach Italien

Peppino di Capri war mit seinem Repertoire zwischen Rock 'n' Roll und neapolitanischer Volksmusik vor allem in den 60er- und 70er-Jahren in Italien sehr erfolgreich. Er führte den Musikstil Twist in Italien ein und wurde auch als «italienischer Buddy Holly» bezeichnet. Dessen Hit «Let's Twist Again» interpretierte er etwa als Italo-Version neu.

Schon im Kleinkindalter spielte Peppino di Capri Klavier, unter anderem auch für US-Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg auf seiner Heimatinsel stationiert waren. Ersten Erfolge feierte er Ende der Fünfziger Jahre mit seiner Band «I Rockers». Mit dem Erfolg des Rock 'n' Roll in Europa kam auch sein Durchbruch. Das Schlagerfestival von Sanremo gewann er 1973 und 1976.