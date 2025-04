Der erste «Beatles»-Drummer beendet seine Karriere

1/2 Pete Best spielte zuletzt mit seiner eigenen Band. Was viele nicht wissen: Er war der allererste Drummer der Beatles. Allerdings wurde er nach zwei Jahren durch einen anderen ersetzt. Foto: ddp

SpotOn Die People-Agentur

Pete Best (83), der erste Schlagzeuger der Beatles, beendet mit 83 Jahren seine Musikkarriere. Der Drummer, der bei der Kultband einst durch Ringo Starr (84) ersetzt wurde, werde nicht mehr mit seiner Pete Best Band auftreten, verkündete zunächst der Bruder des Schlagzeugers, Roag Best, in den sozialen Medien.

Er schrieb dort: «Was für eine wunderbare Reise wir hatten. Wie auch immer, alles geht vorbei. Mein Bruder Pete Best hat heute bekannt gegeben, dass er sich von persönlichen Auftritten und Auftritten mit der Band zurückziehen wird. Seine Tochter hat mich darüber informiert, dass es an persönlichen Umständen liegt.» Pete Best selbst bestätigte nun die Aussage seines Bruders und fügte hinzu: «Ich hatte einen Riesenspass. Danke.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pete Best spielte zwei Jahre mit den Beatles

Pete Best trat zum ersten Mal in den frühen 1960er Jahren mit den Beatles auf. Seiner Familie gehörte der Casbah Coffee Club in Liverpool, in dem die Beatles einige ihrer allerersten Auftritte hatten. Best spielte 1960 erfolgreich bei John Lennon (1940–1980), Paul McCartney (82) und George Harrison (1943–2001) vor. Er gehörte zwei Jahre zu den Beatles, bis mit Ringo Starr ein Schlagzeuger mit mehr Erfahrung für die Aufnahmesessions engagiert wurde.

Pete Best verklagte die Beatles später wegen Verleumdung und einigte sich Medienberichten zufolge schliesslich 1969 aussergerichtlich auf eine unbekannte Summe. Nach vielen Jahren abseits der Bühne gründete er 1988 zusammen mit seinem Bruder die Pete Best Band. Im Jahr 2024 sagte der Schlagzeuger dem «Guardian», dass er den Beatles wegen seines Rausschmisses nicht böse sei.

«Ich kenne den Grund bis heute nicht, aber es besorgt mich kein bisschen», sagte er. «Soweit es mich betrifft, ist es vor über 60 Jahren passiert, und ich habe mein Leben gelebt, ich hatte ein tolles Leben. Es hat mir anfangs Kummer und Ärger bereitet, aber so ist das Showbusiness.»