1/5 Paul McCartney ist am 18. Juni 82 Jahre alt geworden.

Designerin Stella McCartney (52) hat bei Instagram die Gelegenheit genutzt, an ihren Vater Paul McCartney zu dessen 82. Geburtstag am 18. Juni liebevolle Worte zu richten. Zu einem Video, in dem sie sich von ihrer Mutter Linda McCartney (1941–1998) aufgenommene Bilder ihres Vaters ansieht, schreibt sie: «Ich sehe meinen Vater Paul McCartney heute durch die Linse meiner Mama. Sein Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Papa Schlumpf.» Im Clip sagt sie zudem: «Habe einen wundervollen Tag und ich liebe dich.»

Paul McCartney konnte sich über weitere Glückwünsche in den sozialen Medien freuen. The-Rolling-Stones-Mitglied Ronnie Wood (77) wünschte dem Geburtstagskind bei X einen «wundervollen Tag». Dazu veröffentlichte er einige Erinnerungsbilder mit seinem Musikkollegen.

Besondere «Hey Jude»-Geburtstagsgrüsse

Julian Lennon (61), Sohn der verstorbenen Beatles-Legende John Lennon (1940–1980), wünschte mit einer Reihe von Erinnerungsbildern seinem «Onkel Paul» alles Gute. Die Fotos unterlegte er nicht ohne Grund mit dem Beatles-Song «Hey Jude». Das von Paul McCartney einst komponierte Lied sollte für Julian nach der Scheidung seiner Eltern ein Trost spendendes Mutmachlied sein. Aus «Hey Jules» (Julians Spitzname) wurde dann «Hey Jude».

Paul McCartney selbst hat sich auch an seinem Ehrentag gemeldet. Bei Instagram schrieb er, getreu dem Beatles-Geburtstagslied «Birthday», zu einem Auftrittsbild: «They say it is my birthday» (Zu Deutsch: «Man sagt, ich habe Geburtstag»). Zudem fügte der Musiker an: «Ich freue mich darauf, von meinen Lieben verwöhnt zu werden!»