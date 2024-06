Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 John Lennon und Yoko Ono waren von 1969 bis zu seinem Tod am 8. Dezember 1980 verheiratet.

John Lennons (1940–1980) legendäre Patek Philippe 2499 war ein Geschenk von Yoko Ono (91) zum 40. Geburtstag ihres Ehemannes und gilt als Meisterwerk der Uhrmacherkunst. Das Modell 2499 ist eine mechanische Wundermaschine, die nur 349 Mal zwischen 1952 und etwa 1985 hergestellt wurde und acht verschiedene Zeitmessungen auf ihrem Zifferblatt bietet.

Die Uhr, die Yoko Ono bei Tiffany auf der Fifth Avenue in New York kaufte, passt sich sogar den Launen des gregorianischen Kalenders an, inklusive Schaltjahren – eine technische Meisterleistung, die bis 1985 unerreicht blieb. Die Schweizer Luxusuhr verschwand nach dem Tod von John Lennon auf mysteriöse Art und Weise. Bis heute ranken sich verschiedene Gerüchte um den legendären Zeitmesser. Vor allem aber ist die Patek Philippe ein Vermögen wert. Als sie Yoko Ono 1980 bei Tiffany in New York kaufte, bezahlte sie rund 25'000 Dollar. Ihr heutiger Wert wird laut Schätzungen mit 10 bis 40 Millionen beziffert.

Die Uhr führt zu einem Gerichtsverfahren in der Schweiz

Die Suche nach der Uhr führte zu einer Entdeckung im Jahr 2011, als ein unveröffentlichtes Foto von Lennon mit seiner Patek online geteilt wurde. Sean Lennon, der Sohn des verstorbenen Künstlers, äusserte sich dazu: «Ich bin kein Uhren-Typ. Ich hätte Angst, irgendetwas von meinem Vater zu tragen. Ich habe nicht einmal eine seiner Gitarren gespielt.»

Die Uhr, die nach Lennons Tod in einem verschlossenen Raum seiner New Yorker Wohnung im legendären Dakota-Gebäude aufbewahrt wurde, verschwand scheinbar im Jahr 2005. Nach einem komplizierten Weg durch Europa und die Uhrenabteilungen zweier Auktionshäuser ist sie nun Gegenstand einer laufenden Klage in der Schweiz.

Urteil in Genf soll noch dieses Jahr fallen

Dort wird entschieden, ob Ono oder ein unbekannter Mann, der in den Schweizer Gerichtsakten als Herr A bezeichnet wird, der rechtmässige Besitzer der Uhr ist. Das Schweizer Bundesgericht wird voraussichtlich später in diesem Jahr ein Urteil fällen. Momentan befindet sich die Uhr an einem nicht genannten Ort in Genf.

Die Geschichte der Uhr und ihre Verbindung zu Lennons Leben, einschliesslich seiner musikalischen Wiedergeburt und den Spannungen in seiner Ehe mit Ono, verleiht dem Zeitmesser eine emotionale Tiefe, die über das blosse Handgelenksaccessoire hinausgeht. Die Uhr symbolisiert einen kurzen, glücklichen Abschnitt in Lennons Leben, bevor sein Schicksal eine tragische Wendung nahm. Die Inschrift auf der Rückseite der Patek Philippe 2499, die Ono einst eingravierte, lautet: «JUST LIKE / STARTING OVER / LOVE YOKO / 10 • 9 • 1980 / N. Y. C.» Diese Worte fangen den Geist eines Neuanfangs ein, der durch Lennons Ermordung abrupt beendet wurde. Sean Lennon fasst das Vermächtnis der Uhr treffend zusammen: «Sie ist nur ein Symbol dafür, wie gefährlich es ist, zu vertrauen.»

Dass Besitztümer von John Lennon extrem hohe Preise erzielen können, zeigt auch eine seiner Gitarren, die im Mai 2024 vom Auktionshaus Juliens in New York versteigert wurde. Das Instrument, welches in einem Estrich gefunden wurde, wechselte für 2,65 Millionen Franken den Besitzer und ist damit die teuerste je versteigerte Beatles-Gitarre.