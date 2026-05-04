Cameron Diaz und Benji Madden sind überraschend zum dritten Mal Eltern geworden. Auf Instagram verkündete der Musiker am Montagmorgen die Geburt eines Sohnes. Auch dessen Vornamen gab er bereits preis – samt einer ganz besonderen Bedeutung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cameron Diaz (53) und Benji Madden (47) begrüssen dritten Sohn Nautas

Name basiert auf lateinischem «nauta»: Seemann, Navigator, Reisender

Drittes Kind nach Raddix (6) und Cardinal (2)

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Cameron Diaz (53) und ihr Ehemann Benji Madden (47) sind erneut Eltern geworden. Wie der Good-Charlotte-Musiker am frühen Montagmorgen auf Instagram bekannt gab, hat das Paar einen Sohn willkommen geheissen. Es ist bereits das dritte Kind der beiden.

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«Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und unfassbar dankbar, die Geburt unseres dritten Kindes verkünden zu dürfen, Nautas Madden. Willkommen auf der Welt, Sohn!», schrieb Madden zu seinem Posting. Und weiter: «Wir lieben das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind dankbar.» Diaz selbst meldete sich in den Kommentaren mit einer Reihe roter Herzen zu Wort.

Der Name hat eine besondere Bedeutung

Auch zur Wahl des ungewöhnlichen Vornamens lieferte der Sänger eine Erklärung. Demnach geht «Nautas» auf das lateinische Wort «nauta» zurück, was so viel wie «Seemann, Navigator, Reisender» bedeutet. In dem Posting heisst es dazu: «Einer, der eine Reise antritt und das Unbekannte nicht fürchtet.»

Für Diaz und Madden ist es das dritte Kind innerhalb weniger Jahre. Tochter Raddix, deren Geburt das Paar im Januar 2020 überraschend per Statement bekannt gegeben hatte und die Medienberichten zufolge per Leihmutter zur Welt gekommen sein soll, ist mittlerweile sechs Jahre alt. Sohn Cardinal kam vor zwei Jahren zur Welt. Über das Familienleben hatten sich beide stets nur sparsam geäussert – die Kinder zeigen die Schauspielerin und der Punkrocker bis heute nicht öffentlich.

Nautas' Geburt fällt in eine turbulente Karrierephase seiner Mutter. Cameron Diaz hatte sich nach 2014 zunächst aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und konzentrierte sich jahrelang ganz auf die Familie. Erst 2025 kehrte sie mit der Netflix-Komödie «Back in Action» an der Seite von Jamie Foxx (58) auf den Bildschirm zurück. Im Frühjahr wurde sie beim Dreh einer neuen Romantikkomödie gesichtet, zudem wurde bereits «Bad Day», eine weitere Netflix-Actionkomödie angekündigt.