Beach-Boys-Legende Mike Love hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dennoch ist er entschlossen, weiter auf die Bühne zu treten – obwohl ihm Ärzte davon abraten. Als Fans ein Video des 85-Jährigen sehen, sind sie schockiert über seinen Zustand.

Darum gehts Auf Beach-Boys-Tour wirkt Mike Love (85) sichtbar fragil

John Stamos spricht von ungewisser Zukunft

Fans sind schockiert

Sophie Ofer Redaktorin People

John Stamos (63), der als Onkel Jesse in der Kult-Sitcom «Full House» bekannt wurde, ist ein enger Freund des Beach-Boys-Mitgründers Mike Love (85). Derzeit begleitet er diesen auf der Beach-Boys-Reunion-Tour, steht mit ihm auch zusammen auf der Bühne.

Als sich ein Video eines gemeinsamen Auftritts auf Social Media verbreitet, reagieren Fans schockiert über Loves körperlichen Zustand. Stamos bestätigt auf Instagram, dass es gesundheitlich nicht gut um Love stehe.

«Er würde den Abend niemals verpassen»

In den sozialen Medien kursiert ein Video, das John Stamos und Mike Love gemeinsam auf der Bühne zeigt. «Er hat gesundheitliche Probleme und musste ein paar Shows absagen, aber er würde den heutigen Abend niemals verpassen, das sage ich euch», verkündet Stamos dem Publikum in Cincinnati, Ohio (USA), bevor er Love auf die Bühne hilft.

Während Stamos an der Gitarre für Stimmung sorgt, sitzt Love auf einem Stuhl am Mikrofon, sichtlich fragil, seine Bewegungen kraftlos. Fans der Beach-Boys-Legende erschrecken beim Anblick des Videos.

«Es bricht mir das Herz, Mike so krank zu sehen», schreibt ein User auf X. Auch kritische Stimmen werden auf der Plattform laut: «Rockmusiker – wie auch Politiker – wissen nicht, wann man aufhört.» Es gibt jedoch auch einige Fans, die Loves Wunsch, auf der Bühne zu stehen, unterstützen: «Er hat sich das Recht verdient, auf die Bühne zu gehen, ganz gleich, was wir davon halten.»

« Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. John Stamos »

Auf Instagram meldete sich kürzlich auch John Stamos zu Wort und äusserte sich zur Situation. Love sei trotz seines schlechten Gesundheitszustands fest entschlossen, weiter aufzutreten, schreibt er. Und das, obwohl ihm Ärzte davon abgeraten hätten. Love sage, die Band und das Publikum würden ihm Kraft geben.

«Es fällt mir schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen», so der «Full House»-Star. Love sei «geliebter Freund, Vaterfigur, musikalischer Held und Mentor» für ihn. «Wir hoffen, dass er noch jahrelang tun kann, was er liebt. Aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt.» Erst 2025 verstarb Beach-Boys-Mitgründer Brian Wilson im Alter von 82 Jahren.

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Für Stamos, der seit 41 Jahren zusammen mit Love Musik macht, sei es sehr schwer, diesen nun so zerbrechlich zu sehen. «Der Mike, den wir heute Abend sehen, ist vielleicht nicht genau der, den wir immer kannten. Aber er ist immer noch genau der Mike, den wir lieben.»

Stamos ist als Gastschlagzeuger und -gitarrist auf der «Sounds of Summer 2026»-Tour der Beach Boys mit dabei, mit der 250 Jahre USA und das 60-jährige Jubiläum ihres Albums «Pet Sounds» gefeiert werden. Der Schauspieler tritt bereits seit den 80er-Jahren als Gast mit der legendären Band auf.

«Erschreckend und besorgniserregend»

Der Wirbel um das Video von Loves Auftritt erinnert an eine Aufnahme von Frankie Valli, die sich vor zwei Jahren im Internet verbreitete. Darin singt der heute 92-jährige Rocksänger auf einer Bühne, doch er wirkt auf seine Fans sichtlich verändert; auf Social Media bemerkt man seinen «starren Blick» und seine kraftlos wirkenden Bewegungen.

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«Hat er denn keinen Manager, der ihm sagt, dass es an der Zeit ist, die Karriere mit Würde zu beenden?», fragt ein Tiktok-User. «Das ist erschreckend und sehr besorgniserregend», findet ein weiterer. Viele sind sich in den Kommentaren einig, dass Valli altersbedingt nicht mehr in der angemessenen Verfassung ist, um auf einer Bühne zu performen.