Nervenkrimi um den US-Kongress: Wenn jede Stimme zählt, wird auch der rote Teppich zur Kampfzone. Hollywood-Grössen und Musik-Giganten feuern scharf – und lassen selbst langjährige Weggefährten eiskalt auflaufen.

So stimmen diese Megastars bei den US-Zwischenwahlen ab

So stimmen diese Megastars bei den US-Zwischenwahlen ab

Darum gehts Bei den Midterms werben Stars gezielt in engen Senats- und Repräsentantenhausrennen um Stimmen

Olivia Rodrigo, Willie Nelson und Robert De Niro rufen zur Wahl demokratischer Kandidaten auf

Nicki Minaj, Jake Paul und Jason Aldean setzen sich für die republikanischen Kandidaten in Swing States ein

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Abseits des Präsidentschaftstrubels entscheiden bei den Midterms oft wenige Prozentpunkte über die Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus. Für die Parteien sind prominente Fürsprecher in diesen regionalen Schlüsselrennen ein strategisches Werkzeug: Hollywood-Stars, Musiker und Podcaster laden lokale Duelle emotional auf – und mobilisieren auch jene Wählergruppen, die bei Zwischenwahlen sonst oft zu Hause bleiben.

Popstar Olivia Rodrigo (23) – Demokraten

Der Pop-Superstar setzt seine enorme Reichweite gezielt für umkämpfte Senatsrennen ein. Bei ihrem Konzert in Columbus (Ohio) betrat Rodrigo die Bühne in einem auffälligen T-Shirt mit dem Namen der demokratischen Kandidatin Amy Acton (60) – ein klares Signal an Hunderttausende junger Fans im Swing State Ohio.

Country-Star Willie Nelson (93) – Demokraten

Die texanische Country-Legende schaltete sich mit einem persönlichen Videoappell direkt in das Senatsrennen in Texas ein. Seine Wahlempfehlung für den demokratischen Hoffnungsträger James Talarico begründete Nelson gewohnt direkt: «Er ist ein guter Mann und wird ein guter Senator für den Bundesstaat Texas sein. Bitte geht wählen und stimmt für James Talarico.»

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Hollywoodstar Robert De Niro (83) – Demokraten

Der zweifache Oscar-Preisträger macht aus seiner Verachtung für die MAGA-Bewegung seit jeher keinen Hehl. Bei einem Auftritt in Washington schwor er kürzlich die Wählerschaft auf die Bedeutung der Zwischenwahlen ein und warnte davor, den Republikanern das Feld zu überlassen.

Rapperin Nicki Minaj (43) – Republikaner

Die Rap-Ikone sorgte im Endspurt für den grössten Paukenschlag: Sie reiste an Bord der Air Force One nach Michigan und trat bei einer Wahlkampf-Rallye in Port Huron gemeinsam mit Donald Trump für die republikanischen Senats- und Gouverneurskandidaten auf – ein spektakulärer Coup für die Republikaner, um neue Wählergruppen im sogenannten Rust Belt anzusprechen.

Boxer und Influencer Jake Paul (29) – Republikaner

Der Boxer und reichweitenstarke Social-Media-Star flog im Marine One mit nach Ohio. Bei einer gemeinsamen Kundgebung im Covelli Centre in Youngstown trat Paul ans Rednerpult, um vor allem die männliche Gen-Z-Wählerschaft für das konservative Lager an die Urne zu treiben.

Country-Star Jason Aldean (49) – Republikaner

Der Country-Superstar liefert verlässlich den Soundtrack für die republikanische Basis. Bei einer Kundgebung im Schlüsselstaat Georgia stand Aldean auf der Bühne, um der Menge einzuheizen und die konservativen Kandidaten zu unterstützen.