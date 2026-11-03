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Zwischenwahlen in den USA:Darum geht es bei den Midterms

Midterms so spannend wie noch nie
So stimmen diese Megastars bei den US-Zwischenwahlen ab

Nervenkrimi um den US-Kongress: Wenn jede Stimme zählt, wird auch der rote Teppich zur Kampfzone. Hollywood-Grössen und Musik-Giganten feuern scharf – und lassen selbst langjährige Weggefährten eiskalt auflaufen.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Darum gehts

  • Bei den Midterms werben Stars gezielt in engen Senats- und Repräsentantenhausrennen um Stimmen
  • Olivia Rodrigo, Willie Nelson und Robert De Niro rufen zur Wahl demokratischer Kandidaten auf
  • Nicki Minaj, Jake Paul und Jason Aldean setzen sich für die republikanischen Kandidaten in Swing States ein
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Abseits des Präsidentschaftstrubels entscheiden bei den Midterms oft wenige Prozentpunkte über die Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus. Für die Parteien sind prominente Fürsprecher in diesen regionalen Schlüsselrennen ein strategisches Werkzeug: Hollywood-Stars, Musiker und Podcaster laden lokale Duelle emotional auf – und mobilisieren auch jene Wählergruppen, die bei Zwischenwahlen sonst oft zu Hause bleiben.

Popstar Olivia Rodrigo (23) – Demokraten

Der Pop-Superstar setzt seine enorme Reichweite gezielt für umkämpfte Senatsrennen ein. Bei ihrem Konzert in Columbus (Ohio) betrat Rodrigo die Bühne in einem auffälligen T-Shirt mit dem Namen der demokratischen Kandidatin Amy Acton (60) – ein klares Signal an Hunderttausende junger Fans im Swing State Ohio.

Popstar Olivia Rodrigo unterstützt bei den Midterms die Demokraten.
Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Country-Star Willie Nelson (93) – Demokraten

Die texanische Country-Legende schaltete sich mit einem persönlichen Videoappell direkt in das Senatsrennen in Texas ein. Seine Wahlempfehlung für den demokratischen Hoffnungsträger James Talarico begründete Nelson gewohnt direkt: «Er ist ein guter Mann und wird ein guter Senator für den Bundesstaat Texas sein. Bitte geht wählen und stimmt für James Talarico.»

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Hollywoodstar Robert De Niro (83) – Demokraten

Der zweifache Oscar-Preisträger macht aus seiner Verachtung für die MAGA-Bewegung seit jeher keinen Hehl. Bei einem Auftritt in Washington schwor er kürzlich die Wählerschaft auf die Bedeutung der Zwischenwahlen ein und warnte davor, den Republikanern das Feld zu überlassen.

Robert De Niro warnt immer wieder vor Donald Trump und der republikanischen Partei.
Foto: imago/Newscom / AdMedia

Rapperin Nicki Minaj (43) – Republikaner

Die Rap-Ikone sorgte im Endspurt für den grössten Paukenschlag: Sie reiste an Bord der Air Force One nach Michigan und trat bei einer Wahlkampf-Rallye in Port Huron gemeinsam mit Donald Trump für die republikanischen Senats- und Gouverneurskandidaten auf – ein spektakulärer Coup für die Republikaner, um neue Wählergruppen im sogenannten Rust Belt anzusprechen.

Nicki Minja mischt an der Seite von Donald Trump mächtig im US-Wahlkampf mit.
Foto: AP Photo/Duane Burleson

Boxer und Influencer Jake Paul (29) – Republikaner

Der Boxer und reichweitenstarke Social-Media-Star flog im Marine One mit nach Ohio. Bei einer gemeinsamen Kundgebung im Covelli Centre in Youngstown trat Paul ans Rednerpult, um vor allem die männliche Gen-Z-Wählerschaft für das konservative Lager an die Urne zu treiben.

Jake Paul macht sich bei den Midterms für Trumps Republikaner stark.
Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Country-Star Jason Aldean (49) – Republikaner

Der Country-Superstar liefert verlässlich den Soundtrack für die republikanische Basis. Bei einer Kundgebung im Schlüsselstaat Georgia stand Aldean auf der Bühne, um der Menge einzuheizen und die konservativen Kandidaten zu unterstützen.

Country-Sänger Jason Aldean ist vor allem bei der konservativen Wählerschaft ein grosser Star.
Foto: AFP
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