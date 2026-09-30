Am 2. Oktober erscheint auf Netflix die Doku «Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende». Darin spricht Corinna Schumacher offen über ihre Liebe zu Michael und die Herausforderungen seines Lebens als Rennfahrer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 2. Oktober erscheint eine neue Netflix-Doku über Michael Schumacher

Corinna Schumacher spricht offen über ihre Ehe und seine Karriere

30 Jahre Ehe, zwei Kinder und seit 2013 Pflege nach Skiunfall

Saskia Schär Redaktorin People

Am 2. Oktober erscheint mit «Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende» eine neue Dokumentation über Michael Schumacher (57) auf Netflix. Darin kommen nicht nur zahlreiche Weggefährten zu Wort, sondern auch seine Ehefrau Corinna (57), die bereits seit über drei Jahrzehnten an seiner Seite steht.

Sie spricht erstaunlich offen über ihren Mann, ihre Liebe und die Herausforderungen, die der Lebensstil eines Rennfahrers mit sich brachte – sowohl für ihn als auch für sie. «Du hast Druck, du musst für dein Team viel machen. Der wusste, ich bin aber auch da, wenn er nicht so schnell ist», zitiert «Bild» Corinna Schumacher aus der Doku.

«Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Du weisst einfach, dass jemand für dich bedingungslos da ist. Ob du jetzt die Leistung bringst oder ob es dir gerade nicht gut geht.» Aus ihrer Sicht sei genau das, das Wichtigste: «Du musst jemanden haben, der dir ... der dich unterstützt, im Guten wie im Schlechten.» Das machte die gelernte Bürokauffrau nicht nur zu seiner aktiven Rennzeit, sondern auch nach seinem schweren Skiunfall 2013 bis heute.

«War da voll dagegen»

Im vergangenen Jahr konnte die Westernreiterin auf 30 Jahre Ehe zurückblicken. Wäre es nach ihrer Mutter gegangen, so wäre es gar nie so weit gekommen, denn sie «war da voll dagegen». «Michael war ja immer auf der Go-Kart-Strecke und hat eigentlich immer andere rausgeschubst. Meine Mutter hat immer gesagt: ‹Guck dir den Schumacher an! Selber haben sie eine Go-Kart-Bahn zu Hause, da schmeissen sie jeden raus, der irgendwas falsch macht, und jetzt schmeisst der die Leute raus!›».

Die Liebe des Ehepaars Schumacher wurde durch die Geburten der beiden Kinder Gina (29) und Mick (27) gekrönt, die in die Fussstapfen ihrer Eltern getreten sind. So ist Mick Schumacher ebenfalls als Rennfahrer tätig und Gina erfolgreiche Westernreiterin. Sie machte ihre Eltern im vergangenen Jahr mit der Geburt ihrer Tochter Millie zum ersten Mal zu Oma und Opa.