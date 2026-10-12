Michael Douglas packt in seiner neuen Biografie aus. Der Schauspieler räumt mit Gerüchten auf und enthüllt pikante Details über ehemalige Affären.

Darum gehts Michael Douglas enthüllt in Biografie «One Helluva Ride» pikante Details

Er ging seiner damaligen Ehefrau mehrmals fremd

Seit 2000 ist er mit Catherine Zeta-Jones verheiratet

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Wenn es auf der Leinwand knistert, stellen sich wohl viele die Frage, wie viel davon reines Schauspiel ist und wo die Realität beginnt. Hollywood-Legende Michael Douglas (82) gibt nun in seiner neuen Biografie «One Helluva Ride» Einblicke in sein turbulentes Liebesleben – und verrät, dass bei ihm längst nicht alles nur geschauspielert war.

Douglas galt jahrzehntelang als ultimatives Sexsymbol, 1992 wurde er sogar zum «Sexiest Man Alive» gekürt. Wer seine Biografie liest, erfährt schnell, dass sein verruchtes Filmimage der Realität wohl viel näherkam, als man ahnte.

Früh übt sich

Schon während seines Studiums hatte Douglas prägende Erfahrungen, darunter eine Liaison mit einer 40 Jahre älteren Freundin seiner Mutter.

1970 funkte es dann am Set von «Adam at Six A.M.» mit seiner Kollegin Lee Purcell (79), die zu diesem Zeitpunkt verheiratet war. Bei Douglas folgte eine mehrjährige Beziehung mit Schauspielerin Brenda Vaccaro (86), bevor er 1977 die damals 21-jährige Diandra Luker (70) heiratete.

Affäre oder doch nicht?

Jahrzehntelang hielt sich in Hollywood das Gerücht, dass es 1984 bei den Dreharbeiten zu «Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten» zwischen Douglas und Kathleen Turner (72) auch abseits der Kamera gefunkt hat. Bislang bestritten beide die Spekulationen, doch nun bestätigt der Schauspieler die damalige Romanze: «Wenn alle anderen verschwunden waren, schlich ich mich in Turners Hotelzimmer.» Bis heute verbindet die beiden eine enge Freundschaft.

Turner blieb damals jedoch nicht die einzige Weggefährtin, denn auch mit der Drehbuchautorin Diane Thomas (1946–1985) verband ihn eine Liaison.

Überraschende Enthüllung

Als der Kult-Thriller «Basic Instinct» 1992 die Kinos eroberte, vermuteten viele eine Liebelei zwischen Douglas und Sharon Stone (68). Stattdessen entwickelte sich eine Beziehung zu Jeanne Tripplehorn (63), die im Film die Psychologin Beth Garner spielte. Tripplehorn war zu diesem Zeitpunkt mit Ben Stiller (60) liiert, während Douglas noch immer mit Luker verheiratet war.

Die Intensität dieser Phase liess den Schauspieler sogar über eine Trennung von seiner damaligen Ehefrau nachdenken, doch er kehrte zunächst in sein Familienleben zurück. Die Ehe wurde erst im Jahr 2000 geschieden.

Ein neues Kapitel

Noch im Jahr 2000 schlug der Schauspieler dann mit Catherine Zeta-Jones (57) ein dauerhaftes neues Kapitel auf. Die beiden sind bis heute miteinander verheiratet. Seine Ehefrau hat das Buch übrigens noch nicht gelesen und hat das, wie «Entertainment Weekly» berichtet, vorerst auch nicht vor.