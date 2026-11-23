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Menowin Fröhlich stürmt von Podcast-Bühne
«Du hast keinen Respekt»
Menowin Fröhlich stürmt von Podcast-Bühne
Menowin Fröhlich sollte eigentlich an einem Versühnungsgespräch im Podcast «Patchwork Boys» von Oliver Pocher und Pietro Lombardi teilnehmen. Doch das Gespräch artet aus.
Publiziert: 13:31 Uhr
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