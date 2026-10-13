Hollywood-Star Megan Fox startet auf Blüttelplattform

«Jennifer's Body»-Star Megan Fox startet auf der Blüttelplattform subs.com. Die Schauspielerin macht es aber clever, denn im Gegensatz zu vielen anderen kassiert sie dort doppelt ab. Wir verraten, inwiefern und wie viel man für ihren Inhalt zahlen muss.

Silja Anders Redaktorin People

Megan Fox (40) hat ein Vermögen von rund acht Millionen Dollar, ist erfolgreich im Model-Business sowie im Filmgeschäft. Jetzt möchte sie aber auf eine andere Art Geld verdienen. Während viele andere aus dem Schauspielgeschäft inzwischen auf die Plattform Onlyfans setzen, zieht es Fox zur Konkurrenz namens subs.com.

Dass der «Jennifer's Body»-Star sich bewusst nicht für Onlyfans entscheidet, hat einen einfachen und zugleich cleveren Grund: Bei subs.com ist sie Miteigentümerin. Das bedeutet, dass der Hollywoodstar gleich doppelt abkassiert, wenn sie nebenbei noch selbst Content veröffentlicht.

Gemeinsame Sache mit Onlyfans-Gründer

Ein Abo für Inhalte von Megan Fox kostet den User rund 18 Dollar pro Monat. Worauf man sich freuen kann, ist derzeit nicht bekannt. Megan Fox verspricht lediglich, dass ihre Posts auf subs.com ausschliesslich für die Plattform sein werden. Dahinter steckt unter anderem Tim Stokely (43), der auch schon Onlyfans gründete.

Die Idee, mehr Kontrolle über die von ihr veröffentlichten Inhalte zu haben, hat Megan Fox gereizt. «Frauen wird seit Jahrzehnten erzählt, dass Sichtbarkeit Macht bedeutet, während jemand anderes die Plattform, das Publikum oder das Image besitzt. Mich interessiert, was passiert, wenn Frauen alle drei Dinge selbst besitzen», verriet die Schauspielerin kürzlich auf Instagram.

Die Fans von Megan Fox waren so begeistert, als die Schauspielerin ihr neues Konto eröffnete, dass der Ansturm zu viel für die Seite war. Kurz nach der Ankündigung schreibt Fox auf Instagram: «Ihr legt die Seite lahm. Sie arbeiten hart daran, sie wieder zum Laufen zu bringen.» Ihr Erfolg auf der Blüttelplattform dürfte sich also auszahlen – und das dank Miteigentümerschaft doppelt.