Chuck Norris musste wegen eines medizinisches Notfalls ins Spital eingeliefert werden. Das berichtet das US-amerikanische Portal TMZ.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Action-Star Chuck Norris (86) auf Kauai ins Spital eingeliefert

Art des medizinischen Notfalls unbekannt, Norris jedoch bei bester Laune

Chuck Norris feierte Anfang März 86. Geburtstag mit Kampfvideo War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie das Nachrichtenportal TMZ berichtet, wurde Action-Star Chuck Norris (86) ins Spital eingeliefert. Quellen berichten gegenüber TMZ, dass sich in den vergangenen 24 Stunden ein Unfall auf der Insel Kauai ein medizinischer Notfall ereignet hatte, aufgrund dessen Norris ins Spital musste. Um welche Art von Notfall es sich handelte, ist bisher nicht bekannt. Der Schauspieler soll jedoch bei bester Laune sein, schreibt TMZ.

Chuck Norris trainierte am Mittwoch noch auf der Insel, ein Freund des Schauspielers gibt gegenüber TMZ an, dass es Chuck Norris gut ging und er Witze machte.

Anfang dieses Monats feierte die Action-Legende seinen 86. Geburtstag und veröffentlichte aus diesem Anlass ein Video auf Social Media, das ihn beim Kampftraining zeigte.