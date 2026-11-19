Darum gehts Marlon Jackson hat Prostatakrebs

Er fühle sich gut und ist zuversichtlich

Vier Jahre hielt er die Diagnose geheim

Sophie Ofer Redaktorin People

Traurige Nachrichten aus dem Hause Jackson: Marlon Jackson (69), der ältere Bruder des verstorbenen «King of Pop» Michael Jackson (1958-2009), ist schwer erkrankt. Im Podcast «Farah Shammas» machte der Musiker nun öffentlich, dass er die Diagnose Prostatakrebs im vierten Stadium erhalten hat – und das bereits seit vier Jahren.

Trotz der besorgniserregenden Diagnose zeigt sich das einstige Mitglied der «Jackson 5» kämpferisch und zuversichtlich. «Ich will den Leuten sagen: Gott hält mich. Ich habe seit vier Jahren Krebs. Prostata, Stadium vier», erklärt der 69-Jährige. Ob er sich derzeit noch in Behandlung befinde, lässt er offen.

«Unkraut vergeht nicht»

Für seine Fans kommt die Nachricht überraschend. Jackson hat in der Vergangenheit nie über gesundheitliche Probleme gesprochen. Ans Aufgeben denkt Jackson nicht: «Mir geht es grossartig. Unkraut vergeht nicht. Ich werde also noch lange da sein.»

Die Prostata wurde ihm bereits operativ entfernt, zudem unterzog sich Jackson einer Strahlentherapie. Selbst seine Ärzte seien überrascht gewesen, wie gut er die Behandlung weggesteckt habe. Um fit zu bleiben, geht der Musiker, der bald seinen 70. Geburtstag feiert, jede Woche kilometerweit spazieren. «Ausserdem ernähre ich mich gesund», so Jackson. Seit Jahren verzichte er komplett auf Rindfleisch. Seinen Fans dankt er für die Gebete und Unterstützung.

Zusammen mit seinen Brüdern Jackie Jackson (75), Tito Jackson (†70), Jermaine Jackson (71) und Michael Jackson war Marlon Teil der «Jackson 5». Zusammen wurden sie in den 1970ern weltberühmt.