Mark Keller sorgt mit einer beleidigenden Aussage über Singlefrauen für grosse Empörung. In einem Podcast bezeichnet der 61-Jährige diese als «verwelkt».

Darum gehts Mark Keller sorgt mit Aussage über Frauen für Kritik

Laut ihm sind ältere Frauen «verwelkt»

Dass ältere Frauen single bleiben, liegt laut ihm an ihren zu hohen Ansprüchen

Sophie Ofer Redaktorin People

Schauspieler Mark Keller (61) hat klare Vorstellungen davon, warum manche, vor allem ältere Singlefrauen keinen Partner finden. Der «Bergdoktor»-Star ist überzeugt: Frauen hätten häufig zu hohe Ansprüche und stünden darum am Ende allein da. Diese Meinung verkündet er im Podcast «Beziehungsduell» im Gespräch mit Barbara Rynes (42).

Pech nur, findet Keller offenbar: Dann sei es für diese Frauen längst zu spät – schliesslich seien sie bis dahin oft schon «verwelkt». Mit seinen Aussagen sorgt Keller im Netz für Kopfschütteln.

«Wirke ich schon verwelkt auf dich?»

Im Podcast diskutieren Keller und Rynes über die Suche nach dem passenden Partner. Rynes erklärt, dass sie gerne jemanden kennenlernen würde. Keller ermahnt sie: «Ja, dann darfst du aber nicht auf Tinder dein Date suchen.» Vom Online-Dating hält er nämlich nichts. Rynes' eigentliches Problem bei der Partnersuche sieht er aber an anderer Stelle: «Weil du was Spezielles suchst.» Rynes hätte zu viele Ansprüche.

Diese hingegen erwidert, dass er sie doch gar nicht so gut kenne und voreilige Schlüsse ziehe. Doch Keller ist sich sicher: Die meisten Frauen, die nicht den ausnahmslos perfekten Mann finden, würden lieber allein bleiben und auf den «absoluten König oder Kaiser» warten. «Und später, wenn sie verwelkt sind, denken sie: ‹Mann, eigentlich hatte ich damals schon einen ganz Guten, aber jetzt ist es so, ich habe halt keinen›.»

Als Rynes irritiert nachhakt: «Wirke ich schon verwelkt für dich?», antwortet Keller: «Nein, aber in 20 Jahren wird das dann so sein.» Einen Hoffnungsschimmer gebe es allerdings noch für die 42-Jährige: «Vielleicht findest du einen Gleichgesinnten, der dann seine Frau verloren hat.»

Kellers Aussagen spalten

In den sozialen Medien wird Kellers Aussage übers «Verwelken» scharf kritisiert. «Wenn ein Mann ‹verwelkt› sagt, dann sagt das mehr über ihn aus als über Frauen», schreibt eine Userin auf Instagram. Man liest sarkastische Kommentare wie: «Du bist leider kein König und Kaiser» oder «Lieber allein als so einen verwelkten Schlaumeier». Eine Userin rät ihren Kolleginnen: «Und Ladys, nicht vergessen, behaltet bitte eure Ansprüche, sonst bekommt ihr genau diese Art von Mann.» Eine andere Frau fragt sich: «Wann ist er so unangenehm geworden?»

Allerdings finden sich auch einige Männer in der Kommentarspalte, die Kellers Aussagen befürworten. «Er hat es perfekt ausgedrückt!», schreiben mehrere Männer. «Frauen verlieren im Alter ihren Wert, bei uns Männern steigt er», findet ein User. «Ab 50 sind sie unsichtbar», so ein anderer.