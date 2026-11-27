Die serbische Konzeptkünstlerin Marina Abramović lässt sich von Fremden berühren, setzt ihren Körper extremen Belastungen aus und geht mit ihrer Kunst bis an die Grenzen des Erträglichen.

Darum gehts Hans Peter Riegel hat die Biografie der Künstlerin Marina Abramović übersetzt und aktualisiert

Die deutsche Ausgabe erscheint zu Abramovićs 80. Geburtstag und enthält insgesamt 135 Abbildungen

Bei «Rhythm 0» liess Abramović 1974 in Neapel das Publikum 72 Gegenstände an ihrem Körper benutzen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Marina Abramović (79) ist eine der berühmtesten Performance-Künstlerinnen der Welt. Doch wer ist die Frau hinter der überlebensgrossen Kunstfigur? Einer, der sie seit Jahrzehnten kennt, ist der Schweizer Autor Hans Peter Riegel (67).

Aus der langjährigen Bekanntschaft ist eine Wegbegleitung geworden. Nun hat Riegel die Biografie «Wenn Marina Abramović stirbt» von James Westcott, der früher als Assistent der Künstlerin arbeitete, übersetzt und aktualisiert.

Verblüffend direkt

Anlässlich ihres 80. Geburtstags am 30. November ist das Buch nun erstmals auf Deutsch erschienen – neu gestaltet und ergänzt mit 135 Abbildungen. Es gilt als besonders ehrliches Porträt der Ausnahmekünstlerin.

Durch Riegels persönliche Erinnerungen wird auch die Frau hinter der kompromisslosen Kunstfigur sichtbar: herzlich, humorvoll, eigenwillig und manchmal verblüffend direkt. Seine Faszination beginnt Anfang der 1980er-Jahre.

«Es waren Fotografien ihrer Performances, die mich mit ihr bekannt machten. Meine intensivste Erinnerung gilt Aufnahmen von ‹Rhythm 0›, ihrer legendären Performance von 1974 in Neapel, bei der sie das Publikum aufforderte, 72 bereitliegende Gegenstände nach Belieben an ihr zu benutzen», erzählt er gegenüber Blick.

Eine andere Arbeit hinterlässt ebenfalls einen bleibenden Eindruck: «Jahrelang erfasste mich ein gewisser Schauder, wenn ich das Foto von ‹Rest Energy› betrachtete, wo der Pfeil des gespannten Bogens auf Marinas Herz zielt.»

Umstände der Geburt

Als sich die beiden Anfang 1993 in Berlin persönlich begegnen, überrascht ihn die Künstlerin mit ihrer Herzlichkeit. «Als ich eintraf, wartete sie bereits an der Tür und begrüsste mich warmherzig wie einen alten Freund, obwohl wir zuvor nur einmal miteinander telefoniert hatten, um das Treffen zu verabreden.»

Noch vor dem ersten Getränk beim gemeinsamen Abendessen lässt sie sich einen Notizblock geben. Sie fragt ihn nach seinem Geburtsdatum und den genauen Umständen seiner Geburt. Mithilfe der vedischen Numerologie erstellt sie eine Art Horoskop. «Heute staune ich darüber, wie erstaunlich treffsicher ihre damaligen Voraussagen waren.»

Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, fahren durch Ost-Berlin und sprechen über Ideen für ein Künstlerhaus. Riegel erlebt Marina Abramović auch in schwierigen Momenten, etwa nach dem Ende ihrer grossen Liebe zum Künstler Ulay (1943–2020).

«Manchmal brach sie in Tränen aus, wenn sie über die Trennung von Ulay sprach. Sie war verletzt und wütend.» Im Privaten sei Marina Abramović unverblümt und unkonventionell. «Einmal kam sie von einer Reise aus Brasilien und zeigte mir stolz ihre kosmetisch vergrösserten Brüste.»

Rücken war übersät

Auch die körperlichen Folgen ihrer Kunst bekommt er hautnah mit. Nach einer Aufführung ihres Projekts «Biography» im Berliner Hebbel-Theater ist sie körperlich schwer gezeichnet. «Ihr Rücken war übersät von aufgequollenen Striemen, und sie bat mich, diese zu salben.»

Mit dem internationalen Erfolg und dem Film «Marina Abramović: The Artist Is Present» aus dem Jahr 2012 wird sie endgültig zur Ikone. Bei einer Vernissage in Genf beobachtet Riegel, wie vor allem junge Frauen die Künstlerin berühren, Selfies machen und Autogramme wollen. «Es wurde spürbar, wie sehr sich um sie ein kunstferner Personenkult entwickelt hatte.»

Doch der Beuys-Biograf, Abramović-Experte und Freund kennt auch die Frau hinter dem Starkult. Besonders in Erinnerung bleibt ihm die gemeinsame Fahrt nach der Vernissage. In einem alten VW-Bus geht es zum Dinner.

Sie ist bestens gelaunt, scherzt mit dem Galeristen und macht sich über die Hysterie mancher Besucher lustig. Dann wendet sie sich Riegel zu und sagt ihm unverblümt, dass er zugenommen habe und mehr Sport treiben solle. Ein ungeschminkter Moment ohne Publikum und Inszenierung.

Riegel erinnert sich: «In diesem abgenutzten alten Transporter, in einem kurzen privaten Augenblick abseits des öffentlichen Rummels, zeigte sich noch einmal jener vitale, liebenswerte Mensch voller Energie, den ich kannte und den dieses Buch wieder in den Vordergrund stellt – ein Mensch, der heute von einer überlebensgrossen Kunstfigur überlagert ist.»