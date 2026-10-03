Marianne Koch ist Ärztin und war Hollywoodstar, musste privat viele Verluste erleiden – und wurde vom Ehemann schamlos betrogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marianne Koch wurde 95, war Filmstar und wurde Ärztin

1973 flog die Affäre ihres Mannes mit Petra Schürmann auf

Sie verlor Sohn Thomas und Partner Peter Hamm, schrieb Memoiren

Markus Reich

Kürzlich wurde Marianne Koch 95 Jahre alt. Die Deutsche kann auf ein ereignis­reiches Leben zurückblicken. Ihr Traum war es, ­Ärztin zu werden. Während ­ihres Studiums wollte sie etwas Geld verdienen, jobbte in den Münchner Filmstudios und wurde prompt für den Film entdeckt. Sie schaffte den Sprung nach Hollywood, drehte an der Seite von Gregory Peck (1916–2003) und Clint Eastwood (96).

Doch nach 70 Filmen wollte sie ihr Medizinstudium beenden, ging mit 41 Jahren wieder an die Uni, schloss die Aus­bildung ab und arbeitete viele Jahre als Ärztin. 1973 wurde ihr Privatleben auf den Kopf gestellt: Ihr Mann Gerhard Freund (1922–2008), mit dem sie zwei Söhne hat, hatte sie jahrelang mit der damals berühmten Modera­torin und ehemaligen «Miss World» Petra Schürmann (1933–2010) betrogen. Als dann deren uneheliche Tochter ­Ale­xandra in die Schule kam, liess er sich von Koch scheiden.

Viele Schicksalsschläge

Es scheint aber, als ob auf dem Glück ihres ­Ex-Mannes ein Fluch lastete, denn alle ­kamen auf tragische Weise ums Leben. Alexandra starb 2001 nur 34-jährig bei einem Autounfall, 2008 starb Gerhard Freund. Petra Schürmann lebte bis 2010. Sie konnte den Tod ihrer Tochter nie überwinden und hörte in den letzten Jahren ihres Lebens auf zu sprechen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Marianne Koch sagt heute: «Ich war damals sauwütend, aber auch traurig. Ich habe ­jedoch eingesehen, dass wir uns auseinandergelebt hatten.» Wenig später lernte sie ihren zukünftigen Partner, den Schriftsteller Peter Hamm, kennen. Fast 50 Jahre lebten sie ohne Trauschein zusammen. Sie pflegte ihn bis zu seinem Tod 2019. Es blieb nicht ihr letzter Schicksalsschlag: Ihr Sohn ­Thomas starb bereits 2016 im Alter von 59 Jahren an Hautkrebs. Koch: «Ich habe viel Schmerz überwunden.»

Und heute? Kürzlich ver­öffentlichte sie ihr Buch «Mutig sein – Erinnerungen an abenteuerliche 95 Jahre». Ansonsten sind es die kleinen Dinge, die ihr Leben erfüllen. Etwa wenn ihr Welsh Corgi Frauchen zum Spaziergang auffordert und sie bellend vor dem Postboten beschützt. «Er leistet mir auch beim Schreiben Gesellschaft», erzählt sie. Über ihren Tod ­denke sie nicht oft nach: «Nein, ich lasse mich überraschen. Ich kann noch ganz gut laufen und denken. Aber 100 Jahre möchte ich auch nicht werden.»