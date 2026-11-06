Vor rund einem Jahr erhielt er die Diagnose. Nun ist der fünffache Vater an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. In tiefer Trauer teilt seine Frau Taylor die Nachricht auf Social Media.

Darum gehts Tiktok-Star Marcel Johnson stirbt mit 32 Jahren an Krebs

15 Monate hatte er gegen die Krankheit gekämpft

Er hinterlässt Frau und fünf Kinder

Sophie Ofer Redaktorin People

15 Monate sind seit Marcel Johnsons (†32) Diagnose vergangen. Fünf Tage, nachdem er vergangenes Jahr wegen starker Bauchschmerzen ein Spital aufgesucht hatte, war klar: Johnson litt an Magenkrebs, im vierten Stadium.

Auf Tiktok teilte Johnson Einblicke in seine Behandlung, über 900'000 Follower nahmen zuletzt Anteil an seinem Kampf gegen die Krankheit. Nun ist Johnson verstorben. Wie seine Frau auf Tiktok bekannt gibt, konnte er seine letzten Stunden im Beisein der Familie verbringen.

«Ich habe eine ganze Hälfte von mir verloren»

Nach seiner Diagnose begann Johnson eine Chemotherapie. Nach 25 Runden machte sein Körper nicht mehr mit. «Ich bin zu schwach für die Behandlung», berichtete er seinen Tiktok-Followern. Mit der Hoffnung auf mögliche Alternativen reiste er in ein Krebszentrum nach Kalifornien. Als er wieder nach Hause kam, blieb ihm dann nicht mehr viel Zeit.

Wie seine Frau Taylor Johnson nach seinem Tod auf Social Media erzählt, wurde er in ihrem gemeinsamen Haus von einem Hospizdienst versorgt. Seine letzten Stunden konnte Johnson so zu Hause verbringen, mit seinen Liebsten, wie er es sich gewünscht hatte. Es war auch Johnsons Wunsch gewesen, dass er und seine Frau im Moment seines Todes nicht allein sein sollten. Darum war auch sein Bruder in seinen letzten Momenten bei ihm. «Ich bin so froh und stolz, dass ich seine Wünsche bis zum Schluss respektiert habe», so die trauernde Ehefrau.

«Ich hatte gedacht, ich würde irgendwann aufwachen und all das wäre nur ein Albtraum», sagt sie. «Er war die stärkste Person, die ich kenne.» An seinem letzten Tag habe er zu ihr gesagt, dass er bereit sei, zu gehen. «Ich habe eine ganze Hälfte von mir verloren. Er hat so lange so sehr gekämpft. Er war so erschöpft und hatte solche Schmerzen.»

Marcel Johnson hinterlässt neben seiner Frau fünf Kinder. Eine Spendenaktion wurde bereits während seiner Krankheit ins Leben gerufen, um Geld für die hinterbliebene Familie zu sammeln.