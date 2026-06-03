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Mann wird verlegen
«Weisst du, wo der G-Punkt ist?»

Ein virales Instagram-Video zeigt, wie Gillian Anderson von ihrem Ex-Co-Star David Duchovny wissen will, wo eigentlich der G-Punkt liegt. Seine Reaktion? Sichtlich verlegen!
Publiziert: 16:16 Uhr
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