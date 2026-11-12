Grosse Sorge um «Malcolm mittendrin»-Star Frankie Muniz

Bei einem Training auf dem Daytona International Speedway wurde der Schauspieler und Rennfahrer Frankie Muniz in einen Crash verwickelt. Der «Malcolm mittendrin»-Star wurde umgehend in ein Spital gebracht.

Darum gehts Frankie Muniz (40) bei Crash auf Daytona Speedway ins Krankenhaus gebracht

Unfall während Übungsrunde beim «Proud to Honor Veterans Day Classic»

Muniz ansprechbar, Teilnahme am Rennen abgesagt, Ursache des Unfalls unklar

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Frankie Muniz (40) ist beim Training für ein Rennen auf dem Daytona International Speedway in einen Crash verwickelt worden. Er wurde in ein Spital gebracht, nachdem es auf der Rennstrecke zu einem Vorfall gekommen ist, berichtet «Entertainment Tonight» (ET).

Zur Untersuchung wurde Muniz in eine medizinische Einrichtung in der Nähe transportiert. Der Schauspieler und Rennfahrer sei bei Bewusstsein und ansprechbar. Am Rennen wird er demzufolge nicht teilnehmen.

Was genau passiert ist, ist noch nicht geklärt

ET war vor Ort und berichtet, dass sich der Unfall während einer Übungsrunde zugetragen hat. Die Strecke war zu diesem Zeitpunkt nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Es handelt sich nicht um ein reguläres Rennen, sondern um das «Proud to Honor Veterans Day Classic» - ein Showrennen von Ford und Nascar zur Unterstützung von Angehörigen des US-Militärs, Veteranen und deren Familien. Angeblich wurde erwartet, dass Muniz' Serienvater Bryan Cranston (70) zu dem Event kommt, um den 40-Jährigen anzufeuern.

Ford-Fahrer Muniz ist seit vielen Jahren als Autorennfahrer aktiv. Er ist hierzulande aber vor allem als Schauspieler bekannt. Muniz verkörpert etwa den namensgebenden Malcolm in der beliebten Sitcom «Malcolm mittendrin».

Ein Sprecher von Ford bestätigt auch gegenüber «Page Six», dass es während des Trainings zu «einem Vorfall» gekommen ist, dass Muniz in eine medizinische Einrichtung gebracht wurde und dass er ansprechbar ist. Ob Muniz verletzt wurde, ist bislang unklar. Auch ist noch nicht geklärt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.