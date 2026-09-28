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Madonnas bizarrer Auftritt
«Zuerst will ich dieses Ding aus dem Hintern holen»

Madonna hat die MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles eröffnet und im Laufe des Sonntagabends mehrere Preise abgeräumt.
Publiziert: 09:57 Uhr
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