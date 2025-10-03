Heute Freitag wurde das bereits 12. Studioalbum von Taylor Swift veröffentlicht – Fans und Presse sind gleichermassen begeistert.

1/5 Das neue Album von Taylor Swift ist da! Foto: AFP

Darum gehts Taylor Swift veröffentlicht neues Album und bricht Spotify-Rekord

Fans und internationale Presse loben das Album in höchsten Tönen

Zwölf Songs als radiotaugliche Sammlung reiner Popsongs seit 2014

Saskia Schär Redaktorin People

Sie hat es wieder getan: Ein neues Album veröffentlicht und damit einen Rekord aufgestellt. Noch nie wurde ein Album auf Spotify im Vorfeld so häufig vorab gespeichert, wie Taylor Swifts (35) aktuelles Werk «The Life of a Showgirl», berichtete die «Bild». Um 6 Uhr Schweizer Zeit konnten sich die Swifties weltweit das neuste Musikwerk der US-Amerikanerin anhören. Einmal mehr sind sie begeistert davon, wie Kommentare auf X zeigen.

«Wunderschön. Begeisternd. Beängstigend. Auch bekannt als die drei Phasen beim Anhören eines überraschenden Albums, das um 2 Uhr morgens veröffentlicht wurde», «Taylor hat kein Album veröffentlicht. Sie hat Civilization 2.0 veröffentlicht.», «Album des Jahres», «Jedes Mal, wenn ich denke, dass sie sich nicht mehr übertreffen kann ... tut sie es doch» oder auch «es klingt unglaublich und fantastisch und umwerfend und OMG, es ist ein absolut atemberaubendes lyrisches Meisterwerk» sind beispielsweise zu lesen.

So reagiert die internationale Presse auf ihr neustes Werk

Es sind hingegen nicht nur die Swifties, die das Werk in den Himmel loben, sondern auch Newsportale weltweit. So spricht die britische BBC von einem «Triumph», bezeichnete die Sängerin noch wenige Stunden vor der Album-Veröffentlichung gar als «Too big to fail», also zu gross, um zu scheitern. Das «People»-Magazin bezeichnet die zwölf Songs als ihre «radiotauglichste Sammlung reiner Popsongs seit ihrem Crossover-Album ‹1989› aus dem Jahr 2014» und es «klingt, so, so gut».

Für das Musikmagazin «Rolling Stones» schien es gar unmöglich, dass eine Taylor Swift noch grösser wird. Doch dann kam «The Life of a Showgirl»: «Nur ein Trottel würde glauben, dass der Vorhangschluss der Eras Tour das Ende von Swifts allmächtiger Herrschaft in der Popwelt bedeutet. Mit ihrem zwölften Studioalbum schiesst die Musikerin in eine neue Liga des Superstar-Daseins – und trifft alle ihre Ziele».