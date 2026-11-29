Dominique Devenport spielte die österreichische Kaiserin Sisi und eine Agentin im Ersten Weltkrieg. Im ZDF-Film «Zwei an Weihnachten» schafft sie den Sprung in die Gegenwart. Gedreht wurde auch in echtem Schnee.

Darum gehts Dominique Devenport spielt die Hauptrolle im ZDF-Weihnachtsfilm

Die Luzernerin kommt nach historischen Rollen in der Gegenwart an

Kürzlich ist sie nach München (D) gezogen, wo sie auch Weihnachten feiert

Jean-Claude Galli Redaktor People

Die Luzerner Schauspielerin Dominique Devenport (30) wurde mit historischen TV-Rollen international bekannt, in Serien, die jeweils zur Weihnachtszeit liefen. In «Sisi» verkörperte sie von 2021 bis 2024 auf RTL und ORF die österreichische Kaiserin, in der SRF-Grossproduktion «Davos 1917» eine Krankenschwester und Spionin wider Willen.

Nun ist Devenport heute Sonntagabend auf ZDF in der Romanze «Zwei an Weihnachten» endlich auch wieder in einer zeitgenössischen Rolle zu sehen. Der Film erzählt von zwei Menschen, die sich schon als Kinder die Liebe versprechen – gewisse Ähnlichkeiten mit dem Hollywoodklassiker «When Harry Met Sally» sind nicht ausgeschlossen.

Mit Krücken im Schneesturm

Devenport selber findet die Vorstellung, dass es bei der grossen Auswahl nur exakt eine Person für jeden gibt, eher traurig. «Und Beziehungen können sich verändern, das ist normal. Ich glaube aber schon daran, dass es Lieben gibt, die über Jahrzehnte oder sogar ein Leben lang halten können. Obwohl ich nicht sehr romantisch bin.»

Der Film entstand im Februar und März 2026 in den belgischen Städten Brügge und Gent sowie auf dem schweiznahen Feldberg im Schwarzwald. «Es war kalt, und es gab sogar einen Schneesturm», erinnert sie sich. Devenport hatte sich kurz vorher den Fuss verstaucht und war abseits der Kamera mit Krücken unterwegs. «Mit dem Fuss durch den Schnee zu waten, war mühsam. Aber im Tiefschnee sieht beim Gehen kaum jemand elegant aus», meint sie entschuldigend.

Ihre Filmfigur Selma ist Sängerin, was im Film auch zu hören ist. Devenport singt gerne und hat bereits als Mädchen damit begonnen. «Doch professionell klingt das natürlich nicht.» Deshalb wurden eine Version mit ihr und eine mit einer Profisängerin aufgenommen. Das Resultat ist eine Mischung, die auch Devenports Stimmcharakter zur Geltung kommen lässt.

Devenport lebt neu in München

Angesprochen auf ihre Lieblingssongs zu Weihnachten nennt sie den Neoklassiker «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carey (57). Durch ihren amerikanischen Vater ist sie zweisprachig aufgewachsen und wurde auch stark von der US-Kultur geprägt. «So liefen über die Feiertage bei uns Filme wie ‹The Grinch› oder ‹A Christmas Carol›. Heute liebe ich ‹Drei Haselnüsse für Aschenbrödel› und ‹Love Actually›. Selbst wenn letzterer schlecht gealtert ist.»

Kürzlich ist Devenport nach München (D) gezogen, in ihre erste eigene Wohnung. «Deshalb feiere ich dieses Jahr wohl dort und lade meine Freunde ein.» Und für ihre berufliche Zukunft wünscht sie sich, auch einmal das Angebot für die Rolle einer Antiheldin zu bekommen. «Ich wäre bereit dafür.»

«Zwei an Weihnachten», 29. November, ZDF, 20.15 Uhr, später in der Mediathek.