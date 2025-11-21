DE
FR
Abonnieren
Tech-CEO wird bei Coldplay-Konzert mit Affäre erwischt
1:13
Eng umschlungen:Tech-CEO wird bei Coldplay-Konzert mit Affäre erwischt

Luxus-Loft «blitzschnell» verkauft
Hat der Affären-CEO jetzt Geldsorgen?

Andy Byron hat sich nach dem Kiss-Cam-Skandal am Coldplay-Konzert von seinem Appartement in Manhattan getrennt. Der schnelle Verkauf wirft Fragen über seine finanzielle Situation und den Stand seiner Ehe auf.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Seit dieser Szene kennt ihn jeder: Ex-Tech-CEO Andy Byron.
Foto: Screenshot

Darum gehts

  • Ex-Tech-CEO verkauft Luxus-Loft nach Kiss-Cam-Skandal bei Coldplay-Konzert
  • Byron könnte bis zu 30 Millionen Dollar bei möglicher Scheidung verlieren
  • Loft in Manhattan für 5,8 Millionen Dollar verkauft, 2022 für 5,4 Millionen erworben
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Der ehemalige Tech-CEO Andy Byron (51) wurde bei einem Coldplay-Konzert dabei gefilmt, wie er mit seiner HR-Chefin Kristin Cabot (52) turtelte. Die Aufnahmen der Kiss-Cam wurden gross auf der Leinwand gezeigt – und der Skandal war perfekt. Der verheiratete CEO wurde daraufhin von seiner Ehefrau verlassen und verlor seine Stelle bei Tech-Firma Astronomer.

Nun hat sich Byron auch noch von einer teuren Immobilie getrennt, wie das Wirtschaftsmagazin «Crain's» berichtet. Es soll sich um ein Luxus-Loft im New Yorker Stadtbezirk Manhattan handeln. Laut dem Magazin sei der Verkauf des Apartments für rund 4,7 Millionen Franken «blitzschnell» zustande gekommen.

Mehr zum Kiss-Cam-Skandal
Liebes-Comeback beim Kiss-Cam-Betrüger?
Mit Video
Byron mit Ehefrau gesichtet
Liebes-Comeback beim Kiss-Cam-Betrüger?
Irre Wende bei der Kiss-Cam-Affäre!
Mit Video
Coldplay-Moment ging viral
Irre Wende bei der Kiss-Cam-Affäre!
Jetzt spricht der Ex-Mann der «Kiss-Cam-Betrügerin»
Mit Video
Skandal an Coldplay-Konzert
Jetzt spricht der Ex-Mann der «Kiss-Cam-Betrügerin»
Andy Byron reicht nach Knutschskandal Rücktritt ein
Mit Video
Nach Knutschskandal an Konzert
Andy Byron reicht Rücktritt ein

Was auffällt: Die Unterlagen des städtischen Finanzamts zeigen, dass Byron offiziell noch mit seiner Frau Megan Kerrigan verheiratet ist. Sie teilen sich eine Adresse in Massachusetts. Das, obwohl Kerrigan ihren Mann nach dem Kiss-Cam-Skandal verlassen hatte. 

Haben sie sich versöhnt? Oder benötigt Byron Geld für eine mögliche Scheidung? In Massachusetts ist eine 50/50-Vermögensaufteilung üblich, und Byron könnte bis zu 30 Millionen Dollar verlieren. Zudem ist er seit Juli arbeitslos. Das Etagen-Loft, das Byron 2022 für 4,35 Millionen Franken erworben hatte, umfasst vier Schlafzimmer, dreieinhalb Bäder und eine offene Küche.

Das spricht für eine Versöhnung

Für ein mögliches Liebescomeback spricht, dass die beiden im September Hand in Hand bei einem Strandspaziergang gesichtet wurden. Beide trugen ihre Eheringe. Andy Byron sei dabei kaum wiederzuerkennen gewesen, trug einen langen Bart und Baseballkappe.

Eine Quelle aus Kristin Cabots Umfeld betonte kürzlich gegenüber «People», es habe «keine Affäre» zwischen Byron und seiner Ex-Personalchefin gegeben. Die Umarmung am Coldplay-Konzert sei das einzige «Unangemessene» gewesen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen