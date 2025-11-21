Andy Byron hat sich nach dem Kiss-Cam-Skandal am Coldplay-Konzert von seinem Appartement in Manhattan getrennt. Der schnelle Verkauf wirft Fragen über seine finanzielle Situation und den Stand seiner Ehe auf.

Der ehemalige Tech-CEO Andy Byron (51) wurde bei einem Coldplay-Konzert dabei gefilmt, wie er mit seiner HR-Chefin Kristin Cabot (52) turtelte. Die Aufnahmen der Kiss-Cam wurden gross auf der Leinwand gezeigt – und der Skandal war perfekt. Der verheiratete CEO wurde daraufhin von seiner Ehefrau verlassen und verlor seine Stelle bei Tech-Firma Astronomer.

Nun hat sich Byron auch noch von einer teuren Immobilie getrennt, wie das Wirtschaftsmagazin «Crain's» berichtet. Es soll sich um ein Luxus-Loft im New Yorker Stadtbezirk Manhattan handeln. Laut dem Magazin sei der Verkauf des Apartments für rund 4,7 Millionen Franken «blitzschnell» zustande gekommen.

Was auffällt: Die Unterlagen des städtischen Finanzamts zeigen, dass Byron offiziell noch mit seiner Frau Megan Kerrigan verheiratet ist. Sie teilen sich eine Adresse in Massachusetts. Das, obwohl Kerrigan ihren Mann nach dem Kiss-Cam-Skandal verlassen hatte.

Haben sie sich versöhnt? Oder benötigt Byron Geld für eine mögliche Scheidung? In Massachusetts ist eine 50/50-Vermögensaufteilung üblich, und Byron könnte bis zu 30 Millionen Dollar verlieren. Zudem ist er seit Juli arbeitslos. Das Etagen-Loft, das Byron 2022 für 4,35 Millionen Franken erworben hatte, umfasst vier Schlafzimmer, dreieinhalb Bäder und eine offene Küche.

Das spricht für eine Versöhnung

Für ein mögliches Liebescomeback spricht, dass die beiden im September Hand in Hand bei einem Strandspaziergang gesichtet wurden. Beide trugen ihre Eheringe. Andy Byron sei dabei kaum wiederzuerkennen gewesen, trug einen langen Bart und Baseballkappe.

Eine Quelle aus Kristin Cabots Umfeld betonte kürzlich gegenüber «People», es habe «keine Affäre» zwischen Byron und seiner Ex-Personalchefin gegeben. Die Umarmung am Coldplay-Konzert sei das einzige «Unangemessene» gewesen.