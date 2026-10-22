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«Traurig, aber dankbar»
Luise Bähr verlässt «Die Bergretter»

Zwölf Jahre lang flog Luise Bähr für «Die Bergretter» über das Dachsteingebirge. Jetzt ist Schluss.
Publiziert: 14:06 Uhr
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